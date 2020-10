Acceso a la Justicia: Comunidad internacional está cada vez más clara sobre situación de Venezuela

La renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por dos años demuestra, de acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia, que “la visión de lo que está pasando en el país por parte de la comunidad internacional es cada día más clara”, mientras el gobierno es “cada vez más indefendible”.

El director de la organización, Alí Daniels, expresó que la decisión ratifica que el informe de la Misión fue elaborado de acuerdo a los estándares internacionales, es riguroso y sustentado, y además “refleja muy bien lo que es la realidad venezolana”.

La votación

Este martes 6 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la ampliación del mandato de la Misión por dos años con 22 votos a favor, 22 abstenciones y tres votos en contra, estos últimos correspondientes a Venezuela, Eritrea y Filipinas.

“No solamente hubo más votos a favor (respecto a la votación anterior) y menos votos en contra”, destacó Daniels. “Los países que tenían una posición en contra de la resolución han disminuido a prácticamente los amigos íntimos el gobierno venezolano que están en el Consejo”, dijo.

Por otro lado destacó el voto a favor de Argentina. Aseguró que el país está tomando una posición coherente en materia de derechos humanos.

Abstenciones

El abogado citó el caso de Camerún, que en la resolución anterior para aprobar la Misión votó en contra, pero que en esta ocasión se abstuvo. “Esto demuestra que hay quienes están diciendo: yo mejor a esta gente no la defiendo, no me saco la foto con ellos porque no me conviene, y eso también positivo”.

Insistió en que la mayoría de las abstenciones son de países africanos que anteriormente tenían una imagen muy buena del régimen de Nicolás Maduro.

Por otro lado, Daniels lamentó la abstención de México. “Es un país que no puede ampararse en la ignorancia de lo que ocurre aquí (en Venezuela)… es una vergüenza para mí que hayan votado así”, opinó.

Pasos a seguir y expectativas

El director de Acceso a la Justicia explicó que queda por definir si el Consejo ratificará a los actuales expertos que encabezan la Misión sobre Venezuela (Marta Valiñas, Paul Seils y Francisco Cox), o los cambiará.

Precisó que, sin embargo, “el equipo de trabajo va a ser el mismo, ya es gente que ya conoce el caso venezolano, que ya tiene la experiencia”.

Se mostró optimista por la continuación de las investigaciones. “Si en siete u ocho meses hicieron este informe tan contundente, de 400 páginas, imagínese lo que podrán hacer ahora con dos años”, dijo y señaló que la Misión deberá realizar actualizaciones periódicas ante el Consejo. La próxima estaría prevista para marzo de 2021.

El abogado celebró que esta resolución que extiende el mandato de la Misión permitirá que el foco de la comunidad internacional siga en el caso venezolano.

Recalcó que, ahora, la presión está “en la cancha” de la Corte Penal Internacional, que deberá pronunciarse sobre si avanza o no en las averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El texto completo de la resolución está disponible aquí.