Una jueza federal estadounidense frenó este jueves la construcción del nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz‘ (Alcatraz de los caimanes) mientras analiza una demanda de grupos ambientales contra el sitio, que abrió hace un mes en medio de la zona natural de los Everglades de Florida.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida suspendió de «inmediato» por 14 días los trabajos en el sitio, al oeste de Miami, como la instalación de nueva infraestructura, pavimentaciones, excavaciones y cercado, expuso Friends of The Everglades, asociación que lidera la demanda contra el lugar.

La demanda de esta organización, la Tribu Miccosukee y Center for Biological Diversity busca frenar por razones ambientales el centro, con una capacidad actual para 2.000 personas y que espera crecer a 4.000, según expuso el mes pasado la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

Nuevo centro de detención migratorio

Mientras esto ocurre, Florida comenzó la construcción de otro centro de reclusión migratorio.

La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada de ‘Alligator Alcatraz’ (‘Alcatraz de los caimanes’), adjudicó un contrato por 39.490 dólares a la empresa WeatherSTEM para un sistema de alertas del clima en un lugar que llamó ‘North Detention Facility’ (centro de detención del norte), según la base de contratos públicos del estado (FACTS).

El contrato E6044 pide a «WeatherSTEM proveer de una estación de clima portátil de emergencia y dos sirenas de relámpagos para el centro de detención del norte que permite monitoreo del clima en tiempo real y alertas de seguridad para los trabajadores» a partir del 8 de agosto, el próximo viernes.

La congresista estatal Anna V. Eskamani, una de las primeras en reportar la existencia del contrato, cuestionó la opacidad de la operación, que activistas de Florida resaltan como una señal de que el Gobierno ha comenzado a construir el centro de detención en Camp Blanding, un campo de entrenamiento de la Guardia Nacional.

«¿Centro de detención del norte? ¿Es esto Camp Blanding? ¿Es esto para las prisiones estatales vacías que, se dice, el director del FDEM recorrió?», indicó en Facebook la política demócrata, quien representa a Orlando.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció desde junio su intención de construir un centro de detención migratoria en Camp Blanding, sitio de entrenamiento de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, con un área de unos 295 kilómetros cuadrados, para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).