Trump, Zelensky y los líderes europeos hablan sobre garantías de seguridad para Ucrania durante la reunión multilateral en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país trabajará con todos los involucrados para asegurar que haya una paz duradera en caso de que se logre un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

«Vamos a trabajar con Ucrania, vamos a trabajar con todo el mundo» para asegurar que la paz sea «de muy larga duración», dijo el mandatario estadounidense en una breve comparecencia junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de que ambos entraran a una reunión privada en la Casa Blanca, previa a un encuentro ampliado con numerosos líderes europeos.

La agenda de discusión se centra en los resultados que surgieron de la reunión que mantuvo Trump en Alaska el viernes pasado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de la guerra en Ucrania, durante la cual -según dijo entonces el mandatario estadounidense- no se logró un acuerdo de paz, pero se hicieron avances.

Trump no ha dado públicamente detalles de lo conversado con Putin, pero algunos cambios en su posición política tras ese encuentro encendieron las alarmas en Kyiv y entre sus socios europeos.

Trump, por ejemplo, había dicho que estaría muy decepcionado si el encuentro de Alaska no terminaba con un acuerdo de cese al fuego -que era un objetivo compartido por Kyiv y por los aliados de la OTAN- e incluso había amenazado con sanciones a Moscú si no accedía.

Sin embargo, Trump no volvió a hablar ni de alto el fuego ni de sanciones tras el encuentro con Putin.

Más aún, Trump dijo este lunes que un cese al fuego no es necesario, abandonando así una posición compartida por Ucrania y por los países de la OTAN.

«Estratégicamente, un cese al fuego podría ser desventajoso para una de las partes», señaló el mandatario.

Con su cambio de postura, ha colocado a Washington más cerca de Moscú,

«Eso es música para los oídos de Vladimir Putin. El líder ruso ha insistido durante mucho tiempo en que solo un acuerdo de paz integral, según los términos de Moscú, debe ser lo primero, seguido de un alto el fuego», señala Liza Fokht, periodista del Servicio Ruso de la BBC.

Durante el inicio de la reunión ampliada en la Casa Blanca, varios líderes europeos mencionaron este lunes la importancia de un cese al fuego.

Otro tema delicado tiene que ver con la posibilidad de que se pida a Ucrania que renuncie a partes de su territorio como condición para lograr un acuerdo de paz.

Esta posibilidad ya había sido asomada por el presidente estadounidense la semana pasada cuando hizo referencia a un posible «intercambio territorial».

En lo que ha sido interpretado ampliamente como una referencia a la posible necesidad de que Ucrania tenga que hacer concesiones, Trump publicó un mensaje el domingo en su cuenta en Truth Social en el que afirmaba que «el presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi inmediatamente, si quiere, o puede seguir luchando».

Garantías de seguridad para Ucrania… y para Europa

Las grandes implicaciones de esta cumbre entre Zelensky y Trump han movilizado a numerosos mandatarios europeos que decidieron a última hora viajar a Washington para participar también en las conversaciones.

Entre los líderes europeos presentes este lunes en la Casa Banca se encuentran el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Frederich Merz; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«Puede que los líderes europeos se hayan apresurado a Washington aparentemente para proteger al presidente Zelensky y evitar que se repita el altercado de febrero en el Despacho Oval», señala el correponsal diplomático de la BBC James Landale.

«Pero su verdadero objetivo es impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenace la seguridad europea a largo plazo tras su abrupto cambio de rumbo sobre la mejor manera de poner fin a la guerra en Ucrania».

Citando a funcionarios del Viejo continente, el corresponsal de la BBC explica que el objetivo de los líderes europeos es cambiar la perspectiva de la Casa Blanca sobre dos cuestiones: la idea de que la paz se puede lograr simplemente con que Ucrania ceda el Donbás a Rusia; y la creencia de que lo que está en juego es solamente el futuro de Ucrania y no el de toda Europa.

Trump señaló este lunes, antes de entrar a la reunión privada con Zelensky, que Estados Unidos daría «muy buena protección, muy buena seguridad» a Ucrania, en caso de que haya un acuerdo de paz.

Sin embargo, aún está por determinar qué tipo de garantías le otorgarían y si estas servirían también al objetivo de garantizar la seguridad de Europa en general, pues la visión en la mayor parte de los países europeos es que la invasión rusa de Ucrania es no solamente una amenaza para Kyiv, sino para todo el continente.

Antes del inicio de la reunión ampliada, Zelensky dijo este lunes que su encuentro con Trump había sido uno de los mejores hasta la fecha y que abordaron varios temas sensibles, incluyendo el de las garantías de seguridad.

El fin de semana, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que EE.UU. y sus aliados europeos podrían ofrecer a Ucrania un compromiso de seguridad colectiva parecido al existente entre miembros de la OTAN.

«Logramos la siguiente concesión: que Estados Unidos pudiera ofrecer una protección similar a la del Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN», afirmó Witkoff, quien participó en la reunión con Putin en Alaska, en una entrevista con CNN.

El funcionario dijo que esa posibilidad era un cambio sustancial y que esta era la primera vez que él había visto al gobierno ruso acceder a una posibilidad semejante.

El artículo 5 de la Carta de la OTAN establece un ataque armado contra un miembro de la OTAN será considerado como un ataque contra todos sus miembros.

Esa es una de las razones por las cuales Ucrania ha intentado convertirse en miembro de la OTAN desde hace años y, al mismo tiempo, es una de las razones por las que Rusia se ha opuesto de forma tajante a esa posibilidad.

En Moscú justamente estaban pendientes de estas negociaciones en la Casa Blanca. De hecho, Trump dijo que en cuanto concluyeran iba a llamar a Putin para informarle sobre los resultados.