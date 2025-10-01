Un informe de la ONG Transparencia Venezuela revela un panorama preocupante sobre el transporte de crudo venezolano en septiembre de 2025, destacando la presencia de 110 tanqueros en aguas territoriales venezolanas, de los cuales 47 operan en situación irregular y 12 están sancionados por la OFAC (EE.UU.), OFSI (Reino Unido) y la Unión Europea.

Estas embarcaciones, operadas por navieras de China, Vietnam, Liberia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y las Islas Seychelles, evidencian un sistema opaco que facilita la evasión de sanciones, indica el informe.

Se identificaron 6 buques furtivos, como el Xanthos EOS (Curazao) y el Samira (Islas Comoras), y 29 tanqueros con el sistema satelital AIS apagado, lo que refuerza la falta de transparencia.

De los 110 tanqueros, 18 tienen bandera venezolana, mientras que 63 son extranjeros, incluyendo 10 que operan exclusivamente para PDV Marina, registrados principalmente en Panamá y las Islas Comoras.Emiratos Árabes Unidos juega un rol clave, con cuatro empresas operando 16 tanqueros, lideradas por Asia Charm Limited FTZ, vinculada al transporte de crudo para evadir sanciones desde 2020.

Otras navieras, como Julius Capital y Kroeger Tankers, operan buques sancionados, mientras que Centaurus Coal Trading gestiona uno furtivo.

El uso de banderas de conveniencia en paraísos regulatorios como Guinea, Islas Comoras y Panamá facilita estas operaciones, destaca Transparencia.

Aunque Chevron ha reactivado exportaciones a EE.UU., las limitaciones de su licencia, que obliga a pagos en petróleo, mantienen a Pdvsa enfocada en mercados asiáticos con intermediarios opacos, aumentando riesgos de corrupción, pérdidas patrimoniales y daños ambientales.

El creciente uso de criptomonedas en estas transacciones, sin información clara ni evaluación de impactos, añade otra capa de opacidad y riesgo económico. Este escenario refleja un comercio petrolero vulnerable a prácticas ilícitas y con serias implicaciones para Venezuela.