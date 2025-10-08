Los senadores Adam Schiff y Tim Kaine anunciaron que forzarán una votación en el Congreso para bloquear los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones en el mar Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico y que operan frente a las costas de Venezuela.

“El Congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y arriesgan arrastrar a Estados Unidos a otra guerra”, escribió el senador Schiff en su cuenta oficial de X.

Su colega demócrata Tim Kaine respaldó la medida y ambos senadores presentarán una moción para impedir la continuidad de operaciones militares sin aval legislativo.

Congress has not authorized these strikes. They are illegal and risk dragging America into another war. — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) October 8, 2025

La iniciativa se apoya en la War Powers Resolution de 1973, una ley que restringe la capacidad del presidente de usar las fuerzas armadas en conflictos sin aprobación del Congreso. Según el texto, el Ejecutivo debe justificar toda acción militar en un plazo máximo de 48 horas y obtener autorización formal en 60 días si las operaciones se extienden.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump ha defendido la ofensiva como parte de una “guerra contra los narcoterroristas” y prometió continuar los ataques “hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense”.

El mandatario sostuvo que las lanchas destruidas “transportaban grandes cantidades de drogas destinadas a envenenar a nuestra gente” y aseguró que las operaciones continuarán en “todo el Caribe”.