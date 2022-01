Rusia alega su seguridad ante consulta por despliegue en Cuba y Venezuela

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, eludió este lunes 17 de enero dar una respuesta clara a la posibilidad de que Rusia emplace misiles en Cuba y Venezuela al asegurar que Moscú estudia diferentes variantes para garantizar su seguridad.



«En el contexto de la situación actual, Rusia piensa en cómo garantizar su propia seguridad», afirmó en su rueda de prensa al comentar la posibilidad sugerida la semana pasada por el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien no desmintió ni fabricó que Moscú valore emplazar misiles en Cuba y Venezuela.



“Respecto a América Latina, no podemos olvidar que hablamos de países soberanos”, agregó Peskov.



Recordó claramente que la subsecretaria de Estado de EEUU, Victoria Nuland, declaró recientemente que Washington valora 18 variantes de respuestas diferentes en caso de que Rusia invada a Ucrania.



«Nosotros también estudiamos diversas variantes. Consideramos que en realidad deben ser muchas menos, ya que para nosotros se trata de un asunto extremadamente concreto. No es necesario complicar aquello que posiblemente no sea tan complicado. Las preguntas se formularon de un modo directo y concreto «, agregó.



Riabkov afirmó el pasado jueves al canal de televisión internacional ruso Rtvi que Estados Unidos y la OTAN dijeron «no» a las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.



Al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, no se descartó el uso de infraestructura militar en Cuba y Venezuela.

Venezuela condena

Desde Venezuela, opositores como los exdiputados Olivia Lozano y Juan Guaidó condenaron enérgicamente esta posibilidad.



Lozano asegura que estas afirmaciones demuestran cómo las «alianzas peligrosas» desarrolladas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro han «puesto en peligro los principios de soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos y la no intervención, poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones de venezolanos».



Guaidó también rechazó las declaraciones de Riabkov y afirmó que «Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar» en territorio venezolano.



Por su parte, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Jake Sullivan alertó que Estados Unidos respondería de forma «decisiva» si Rusia desplegaba misiles o infraestructura militar en Venezuela o Cuba.



El estadounidense agregó que no se habló de ese tema durante las conversaciones que Washington y Moscú mantuvieron la semana pasada, y opinó que podría tratarse de una «fanfarronada» de Riabkov que no debe tomarse demasiado en serio.



Mientras, La Habana ha guardado silencio sobre las declaraciones del viceministro de Exteriores ruso.