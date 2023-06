El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti se pronunció de nuevo por la filtración de unos audios que compartió la revista Semana, en los que amenazó al presidente de ese país Gustavo Petro.

«He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago«, aseguró el político, periodista y exsenador colombiano en su cuenta de Twitter.

La revista Semana publicó una serie de audios en los que Benedetti cuestiona a Petro, a su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y amenaza con revelar supuestos secretos que harían caer al gobierno colombiano.

Políticos como Federico Gutiérrez, excandidato presidencial colombiano, pidieron la renuncia del mandatario de izquierdas, el primero en llegar a la Casa de Nariño, mientras que el canciller colombiano y un acérrimo rival de Benedetti, Álvaro Leyva, lo tildó de «drogadicto».

Las amenazas de Benedetti

En esos audios de la mensajería de Whatsapp, el exembajador señala que «nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos», al referirse a dinero de la campaña electoral en la Costa Atlántica, donde además dijo que ganaron por sus gestiones.

El mismo día que se filtraron los audios, el político que quería salir de Venezuela y aspiraba un ministerio en Colombia, expresó sus primeras disculpas.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Sin embargo, las reacciones por sus amenazas y revelaciones han aumentado la crisis que se desató la semana pasada cuando Petro se vio forzado a salir de Sarabia y Benedetti, por un escándalo que involucró a la niñera de Sarabia, a quien obligaron a pasar una prueba de polígrafo sin orden judicial e intervinieron sus teléfonos, al ser señalada de robar una maleta con 7 mil dólares de la casa de la estrecha colaboradora del presidente.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral de Colombia ante estos audios llamó a los dos exfuncionarios a declarar sobre los manejos y el financiamiento de la campaña de Petro, mientras crece la presión desde su país.

Qué dice Petro sobre audios de Benedetti

El mandatario insiste en que no ha cometido ninguna irregularidad, como lo dijo al conocerse lo de las intervenciones telefónicas.

«Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito», escribió Petro en la red social Twitter.

Agregó que se trata de «un golpe blando» contra su gestión para intentar detener lo que ha logrado en 10 meses de gobierno.

Desde el Senado, Miguel Uribe Turbay pidió a la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el presidente, basada en los audios de Benedetti.