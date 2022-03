Presidente peruano irá al Congreso este #15Mar ante otro intento de destitución

El presidente de Perú, Pedro Castillo, confirmó esta sábado, 12 de marzo, que acudirá el próximo martes, 15 de marzo, al Congreso para dirigir un mensaje al pleno, un día después de que el Parlamento decida si debatirá una moción de destitución en su contra.



«Haciendo uso de mi derecho constitucional, asistiré al Congreso para dar un mensaje», escribió Castillo en su cuenta de Twitter.



El jefe de Estado agregó que espera la apertura de la mesa directiva del Parlamento «para estar presente el martes 15 de marzo».



El gobernante respondió así a la iniciativa de varias bancadas opositoras en el Congreso de promover su destitución por «incapacidad moral», a raíz de denuncias de presunta corrupción, así como de la designación de funcionarios que no cumplen con los requisitos para el cargo, según sostienen los legisladores de Renovación Popular y Fuerza Popular, entre otros grupos.



La moción reúne 20 puntos de acusación, que van desde la declaración de una empresaria que ha vinculado al gobernante con una presunta red de corrupción, hasta los supuestos vínculos de un exministro con tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares.

Segundo intento de destitución

El Parlamento evaluará el lunes si admite el debate de la moción de destitución y planteará una fecha para que el pleno reciba a Castillo, o a su abogado, y posteriormente vote su eventual salida del cargo, tal como sucedió a fines del 2021 sin éxito.



Para que la moción sea admitida se requiere el voto de un mínimo de 52 de los 130 legisladores peruanos, lo que, de suceder, obligará a Castillo o su abogado defensor a presentarse ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, como hizo en 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien luego fue destituido.



Una eventual destitución del mandatario requerirá del voto favorable de 87 de los integrantes del Parlamento.

Congreso no reconoce a mandatario

En entrevista con RPP, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo este sábado que el mandatario expondrá lo que se viene haciendo hasta ahora en el Ejecutivo, tras la llegada de Castillo a la Presidencia, el pasado 28 de julio.



Torres afirmó que «el presidente no está enfrentando permanentemente al Congreso», sino que los partidos en el Legislativo «no reconocieron el triunfo del presidente Castillo y no lo reconocen hasta ahora, pues desde el primer momento están buscando cómo vacarlo (destituirlo)».



Asimismo, el jefe del gabinete exigió «que presenten una prueba de que el presidente ha recibido un sol (una moneda) de algo irregular, por una coima (soborno)».



En el mismo sentido, criticó que los medios han publicado la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía, la empresaria Karelim López, en la que afirma que Castillo lidera una mafia corrupta al interior del Gobierno, pero que no difunden testimonios sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht, donde están denunciados expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori.



No obstante, Torres subrayó de que el Gobierno tiene que pedir el diálogo con el Congreso para poder resolver los problemas del país en materia económica, social y educativa, entre otros, porque «no puede haber otra forma de ponernos de acuerdo los seres humanos».

Apoyo a ministros cuestionados

Respecto a la interpelación y probable censura de los titulares de las carteras de Salud, Hernán Condori, y de Justicia, Fernando Yldefonso, el primer ministro respondió que estaban trabajando bien, pero que, en caso de ser censurados, se puede evaluar su reemplazo por profesionales mujeres, dado que la falta de paridad de género ha sido otro motivo de crítica para el Ejecutivo.



«Entendamos que el país que recibimos (…) es un país destruido moralmente, con una educación de última calidad, una salud de última calidad, parece que el país hubiese sido bombardeado, pero eso viene desde antes», opinó Torres.



El jefe del gabinete también aclaró que Castillo «no hizo suyo el iderario de Perú Libre«, el partido con el que llegó a la Presidencia: «No hemos promovido, ni promoveremos una economía planificada desde el Estado, que es marxista leninista», indicó.



«Estamos realizando la economía social de mercado, que respeta la propiedad individual, la multiplicidad de partidos políticos, todo lo contrario del ideario de Vladimir Cerrón (fundador de Perú Libre)», precisó.