Plácido Domingo renuncia a la Ópera de Los Ángeles tras acusaciones de abuso

El tenor español Plácido Domingo anunció este miércoles, 2 de octubre, su renuncia como director general de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) tras la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual en su contra.



«Mientras continúo mi trabajo para limpiar mi nombre, he decidido que es en el mejor interés de LA Opera que dimita como su director general y que deje mis actuaciones futuras», afirmó en un comunicado remitido a Efe por su representante.



«Tengo a la Ópera de Los Ángeles profundamente en mi corazón y cuento mi trabajo para crearla y levantarla como uno de mis legados más importantes», dijo Domingo, que era director general de esta institución desde 2003.



«Sin embargo, recientes acusaciones que han sido hechas en contra de mí en la prensa han creado una atmósfera en la que mi habilidad para servir a esta Compañía que tanto amo han sido comprometidas», añadió.



Domingo expuso que la decisión de dimitir la ha tomado «con el corazón apesadumbrado«, y le deseó a LA Opera que continúe «creciendo y brillando».



Tras conocer la renuncia de Domingo, LA Opera reaccionó agradeciendo su aportación «sin precedentes y profunda» a la vida cultural de Los Ángeles.



«Bajo su liderazgo, la Ópera de Los Ángeles fue conocida por su espíritu de creatividad colaborativa y su habilidad para atraer a magníficos artistas de todo el mundo», subrayó hoy el comité ejecutivo de la junta de directores de LA Opera en un comunicado obtenido por Efe.



«Agradecemos a Plácido por popularizar la ópera en la conciencia de Los Ángeles y estamos profundamente agradecidos por su inspiración y dedicación a nuestra institución y comunidad», añadió.



La dimisión de Domingo, una de las grandes figuras de la música clásica de todos los tiempos, llega una semana después de que se retirara de la Met Opera de Nueva York un día antes del estreno previsto de «Macbeth».



El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaron por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual en una investigación periodística de la agencia The Associated Press.



LA Opera anunció entonces la apertura de una investigación para determinar la veracidad de esas acusaciones.

Con información y foto de Efe