El portal El Colombiano estableció comunicación con Piedad Córdoba. La senadora electa negó que estuviera retenida en el país centroamericano.

“Yo misma fui la que sacó la plata para pagar el impuesto de salida. En la aduana un muchacho, muy sobrado, dijo que había que contarla una por una. Yo no me iba a poner a discutir por eso. La plata fue contada, yo no estoy retenida y no he tenido ningún problema con eso”, explicó Córdoba.

La relación entre la jefe de Estado de Honduras y Córdoba no es nueva. La integrante del Pacto Histórico fue invitada a la posesión de la líder hondureña el pasado 27 de enero.

“Quiero contarles estoy muy feliz. La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, me ha invitado a su posesión este 27 de enero. Quiero mucho a este país, tengo una linda amistad con su presidenta y he apoyado la lucha de años del Partido Libre contra las mafias en el poder”, dijo Córdoba el pasado 27 de diciembre.