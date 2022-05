Petro vota «con esperanza de cambiar la historia» y llevar izquierda al poder

El candidato colombiano presidencial Gustavo Petro, que parte como favorito en esta primera vuelta según las encuestas, votó este domingo en Bogotá con la «esperanza de cambiar la historia» ante la posibilidad de que la izquierda a la que representa acceda por primera vez al poder en Colombia.

El candidato protagonizó la anécdota de la jornada cuando llegó a su centro de votación sin identificación, por lo que no pudo votar y tuvo que esperar a que miembros de su equipo le llevaran la cédula para poder ejercer su derecho al voto. Tras 40 minutos de espera, finalmente pudo depositar su papeleta en las urnas.

«Confío en la sociedad colombiana, en su voluntad de cambio. Al final solo hay dos alternativas relativamente simples: o dejar las cosas como están en Colombia, lo cual es más corrupción, más violencia y más hambre, o cambiar a Colombia», se mostró esperanzado el candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico.

Petro podría ser el primer presidente de izquierdas de Colombia y este domingo insistió en que Colombia no ha tenido un presidente progresista hasta el momento por la «compra de votos».

La alternativa, insistió, significa «avanzar hacia una perspectiva de paz, de prosperidad y de democracia para el pueblo, para la gente. Con Francia (Márquez, su fórmula vicepresidencial) representamos la voluntad del cambio, y confío en que esa voluntad del cambio se haga realidad».

Llegó sin cédula a votar

Petro llegó a un colegio de Bogotá, en el barrio popular de La Asunción (sur), donde ejerció su derecho junto a tres de sus hijas, su nieta y su esposa, Verónica Alcocer, acompañado también de Ernesto Gómez, ex secretario de Gobierno de Bogotá, que en los últimos días mostró su apoyo por la campaña del Pacto Histórico.

A su llegada fue recibido por una multitud de seguidores al grito de «Se vive, se siente, Petro presidente», a la vez que el aspirante se mostró «tranquilo». «Los nervios empiezan a las cuatro de la tarde (21.00 GMT)», cuando cierran las urnas, aseguró.

«Por ahora todo marcha con normalidad» en la jornada electoral, agregó el aspirante presidencial en referencia a los discursos de fraude e irregularidades que han sido vertidos por su formación y por otros candidatos.

Petro es el que parte como favorito según las encuestas, que no obstante no le dan el porcentaje necesario para que gane en primera vuelta y lo más probable es que se tenga que enfrentar en las urnas al segundo más votado en una segunda vuelta el 19 de junio.

Sus principales rivales según los últimos sondeos son el derechista Federico «Fico» Gutiérrez, de Equipo por Colombia Fico, y el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El presidente colombiano votó a las 8:00 de la mañana. Foto: Efe

Duque vota temprano

El presidente de Colombia, Iván Duque, ejerció su derecho al voto este domingo, inaugurando así la jornada de elección del sucesor en el cargo, tras lo cual invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas «con entusiasmo y alegría» y «sin odios».

Duque votó a las ocho de la mañana en la mesa electoral número 1, instalada en el Capitolio Nacional, situado en el costado sur de la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde dijo que espera que la jornada transcurra en «paz y tranquilidad».

Más de 39 millones de colombianos están llamados este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Duque, unos comicios que llegan tras una campaña electoral hostil y polarizada que ha estado marcada por acusaciones de fraude, denuncias de amenazas y de atentados contra la vida de algunos candidatos.

Después de votar, Duque celebró la participación en «una nueva jornada democrática» que sirve para entender que es «un fortalecimiento institucional de nuestro país», por lo que invitó a los colombianos a «votar con entusiasmo, con alegría, sin odios, sin prejuicio y sin sesgos».

Hernández votó y a dormir

El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, tercero en las encuestas, depositó hoy su voto en Bucaramanga, su bastión electoral, donde invitó a sus paisanos a votar en esta primera vuelta y, fiel al desparpajo que lo caracteriza, dijo que se irá a dormir mientras salen los resultados.

Hernández, un populista independiente que se postuló por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, votó tan pronto se abrió el colegio electoral situado en el Colegio Santander, a donde llegó luciendo la camisa amarilla que identifica a su movimiento y en compañía de Rodolfo José Hernández, uno de sus hijos.

«Que no sea que porque algunos santandereanos no quieran votar o se queden sin votar, perdamos la oportunidad de representar esta tierra (que) desde hace más de cien años (no tiene un representante) en la Presidencia de la república. Todos los santandereanos a votar», dijo Hernández.

Márquez: el cambio es desde abajo

Francia Márquez, compañera de fórmula de Gustavo Petro, favorito para imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, votó este domingo en su natal Suárez, pueblo del departamento del Cauca (suroeste), y dijo que lo hizo «desde la periferia», defendiendo que «el cambio es desde abajo, desde la raíz«.

La candidata a la vicepresidencia de Colombia por la coalición Pacto Histórico, Francia Márquez, levanta su puño tras votar. Foto: Efe

«Venir a votar acá en vez de en Bogotá es ser coherente, porque los cambios se hacen desde la raíz, y la raíz es mi pueblo, mi casa; Suárez, la tierra que me vio nacer y crecer», agregó la activista afrocolombiana, que estuvo acompañada al momento de votar de algunos de los maestros que la educaron cuando era niña.

Márquez, al igual que Petro, candidato del izquierdista Pacto Histórico, defendió que este domingo Colombia vivirá un «cambio», que partirá «la historia del país en dos, porque se pensaba que quienes podían llegar al poder era la gente adinerada, la gente del centro (territorial) y la élite del país».