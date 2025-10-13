El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el atentado que sufrieron los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, donde fueron atacados a tiros por dos sujetos a bordo de un vehículo al norte de la capital colombiana.

A través de su cuenta en X, Petro condenó el ataque y anunció medidas de protección inmediata para los activistas.

Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará



La UNP… https://t.co/dlj9xe6948 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia. La UNP [Unidad Nacional de Protección] fortalecerá la seguridad de estos y otros activistas», dijo.

Petro enfatizó la necesidad de investigar el hecho y garantizar la seguridad de los refugiados venezolanos en Colombia, en línea con su «política de protección a migrantes y opositores políticos».

No obstante, Petro insinuó que su gobierno tiene sospechas del porqué del incidente.

«Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia», dijo en X.