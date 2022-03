La periodista Maria Ovsianikova, que el lunes irrumpió en medio de uno de los noticieros de mayor audiencia en Rusia, del canal de televisión Uno, con un cartel en contra la invasión a Ucrania, finalmente apareció tras varias horas de haber sido detenida por la Policía rusa.

En los primeros minutos de su detención no se conocía dónde la llevaron, luego los agentes de seguridad informaron que fue apresada en el Departamento de Policía de Ostankinsky, distrito al noreste de Moscú. La misma Ovsianikova denunció que la sometieron a un interrogatorio de 14 horas, sin permitirle contactar a su familia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había calificado este martes temprano de «hooligan» la actitud de la periodista: «En cuanto a esta mujer, es un acto de vandalismo. El canal y las agencias respectivas lo están investigando». Más tarde, se conoció la noticia de su liberación y la multa que deberá pagar.

Según informó su abogado la periodista puede ser acusada de un delito de «falsedad» en relación con las acciones del ejército ruso, contemplado en el código penal de la Federación Rusa y afirma que, en virtud de la reforma aprobada por la Duma el pasado 4 de marzo, podría ser condenada hasta a 15 años de prisión.

El cartel que mostró Ovsianikova en el noticiero, decía no a la guerra de Ucrania. Minutos después fue detenida. «No war. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)», rezaba la pancarta que esgrimía la periodista.

Simultáneamente, la periodista gritó varias veces en medio de la emisión «detengan la guerra» y «no a la guerra».

La periodista afirmó en un mensaje en las redes sociales, antes de realizar su acción de protesta, que lo que estaba sucediendo en Ucrania era «un verdadero crimen» y que Rusia era «el agresor».

«Y la responsabilidad de este crimen recae solo en la conciencia de una persona, y esa persona es Vladimir Putin», dijo.

«Rusia debe detener de inmediato la guerra fratricida para que nuestro pueblo estrechamente unido aún pueda reconciliarse», dijo la periodista en su mensaje difundido por redes sociales y que publicó en su cuenta de Twitter el portal OvdInfolive.

«Desafortunadamente, durante los últimos años he estado trabajando para Channel One. He estado haciendo propaganda del Kremlin y estoy muy avergonzada de eso. Dejé que la gente mintiera desde las pantallas de televisión y permití que el pueblo ruso fuera zombificado», explica la periodista.

Al salir de la audiencia en el tribunal, Ovsyannikova les dijo a los reporteros que pasó dos días sin dormir y que fue interrogada durante más de 14 horas sin ayuda legal ni la oportunidad de contactar a sus seres queridos.»Fue mi decisión contra la guerra. Tomé esta decisión yo sola porque no me gusta que Rusia iniciara esta invasión. Fue realmente terrible», le dijo a la BBC cuando salía del juzgado.

Con información de BBC Mundo, Red Internacional y El Confidencial