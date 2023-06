Pentágono revela que error de contabilidad proporcionará $6.2 billones adicionales a Ucrania

El Pentágono confirmó el martes que sobrestimó el valor de las armas que ha enviado a Ucrania en $6.2 billones en los últimos dos años -aproximadamente el doble de las primeras estimaciones-, lo que resultó en un excedente que se utilizará para futuros paquetes de seguridad.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, expresó que una revisión detallada del error de contabilidad encontró que los servicios militares utilizaron los costes de reposición en lugar del valor contable de los equipos que fueron retirados de las existencias del Pentágono y enviados a Ucrania. Dijo que los cálculos finales muestran que hubo un error de $3.6 billones en el año fiscal actual y de $2.6 billones en el año fiscal 2022, que terminó el pasado 30 de septiembre.

Como resultado, el departamento dispone ahora de dinero adicional en sus arcas para utilizarlo en apoyo de Ucrania en su contraofensiva contra Rusia.

«Simplemente, va a volver a la olla de dinero que hemos asignado» para las futuras reducciones de existencias del Pentágono», afirmó Singh.

