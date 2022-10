Elon Musk presenta a Optimus, el robot de Tesla que «salvará el mundo»

El multimillonario sudafricano y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, reveló este viernes un prototipo de robot humanoide que, entre otras cosas, es capaz de regar las plantas, transportar cajas y mover barras metálicas.

En un evento sobre inteligencia artificial en las oficinas de Tesla en Palo Alto (California, EE. UU.), Musk explicó que el robot utiliza el software de aprendizaje automatizado y los sensores desarrollados por la empresa de vehículos eléctricos que él dirige.

Cuando salga a la venta, el precio de este robot -bautizado como «Optimus»- será probablemente inferior a los 20.000 dólares, indicó el multimillonario, conocido mundialmente por sus excentricidades.

«Optimus» tiene una batería de 2,3 KWh y conectividad a redes Wi-Fi y LTE.

Para Musk, el desarrollo de robots a gran escala es una oportunidad de multiplicar la productividad de las naciones y erradicar la pobreza. Cree que gracias a estos humanoides alimentados con baterías se aumentaría la eficiencia en las labores manuales de tal forma que nadie tendría que pasar hambre.

