Migrantes venezolanos son repelidos por la Patrulla Fronteriza de EEUU

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos repelió este lunes a un gran grupo de migrantes que ondeaba una bandera venezolana, mientras éstos intentaban cruzar la frontera sur de Estados Unidos en El Paso, Texas.

Según informó el medio El Paso Times, la tensa escena estalló en la frontera entre Estados Unidos y México este 31 de octubre a lo largo del Río Grande en El Paso, cuando ese grupo de migrantes, instigados por un ciudadano de presunta nacionalidad mexicana, quiso cruzar la frontera ondeando banderas venezolanas y hondureñas y la Patrulla Fronteriza disparó proyectiles de control de multitudes de goma.

La Patrulla Fronteriza ha estado expulsando a migrantes venezolanos a México desde el 12 de octubre, y muchos se han encontrado atrapados en el limbo de las ciudades fronterizas. En Juárez, decenas han estado durmiendo en la ribera sur del Río Grande, esperando un cambio en la política estadounidense.

Un video capturado por El Paso Times muestra a decenas de agentes estadounidenses y personal de apoyo formando una línea a lo largo de la frontera cerca del paso elevado Loop 375 al sur del vecindario de Chihuahuita y las vías del tren para disuadir al grupo de migrantes de cruzar. Un migrante ondea una gran bandera venezolana mientras se retira al río de aguas bajas.

Los agentes dispararon por lo menos en tres ocasiones, de lo que un portavoz de la Patrulla Fronteriza llamó inicialmente «proyectiles de control de multitudes»; después de que supuestamente los agentes fueran agredidos con piedras. Un portavoz dijo que la agencia está preparando una declaración oficial sobre el incidente.

Indica El Paso Times que el grupo de migrantes marchó el lunes temprano en Juárez, exigiendo una oportunidad para cruzar la frontera con Estados Unidos.

Caminaron debajo de una enorme tela pintada como una bandera estadounidense por el artista residente en Estados Unidos Roberto Márquez, pero con las palabras: Nosotros, los migrantes, construimos Estados Unidos» en la esquina azul en lugar de estrellas. Más tarde, varias docenas de migrantes cruzaron la frontera de EE. UU. ondeando una bandera venezolana, antes de ser repelidos de regreso a México.

A principios de este mes, la administración de Biden llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el que México acordó recibir a los venezolanos expulsados bajo la autoridad sanitaria estadounidense del Título 42. A cambio, EE. UU. prometió 65.000 visas de trabajo adicionales para mexicanos, migrantes centroamericanos y haitianos y también acordaron admitor hasta 24.000 venezolanos en el país, por aire, no en la frontera entre Estados Unidos y México.

Muchos venezolanos viajan sin documentos en México y no pueden calificar para el programa.

Durante el fin de semana, Juan Acereto, enlace en EE. UU. para el gobierno municipal de Juárez, dijo que la ciudad fronteriza mexicana está trabajando con el gobierno federal para proporcionar refugio y permisos de trabajo a los migrantes «para que puedan acceder a nuestro mercado laboral e integrarse a nuestra comunidad», si así lo desean».

Customs and Border Patrol agents fire rubber bullets on migrants as migrants retreat on the north bank of the Rio Grande in El Paso, Texas. pic.twitter.com/3dvzFo458R