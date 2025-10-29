El huracán Melissa, el más intenso de la temporada atlántica 2025, tocó tierra en Jamaica como categoría 5 y en Cuba como categoría 4. Su paso ha dejado hasta los momentos al menos siete muertes confirmadas y daños catastróficos en ambas islas.

En Jamaica, el ciclón azotó el oeste del país con vientos superiores a 250 km/h. Provocó inundaciones de 30 a 60 cm de lluvia. El 70 % de la isla quedó sin electricidad. Edificios colapsaron y tres personas murieron durante las evacuaciones.

En St. Elizabeth, la estación policial de Black River sufrió inundaciones que destruyeron documentos judiciales.

Fotografía satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) EFE

Melissa entró en Cuba por Santiago de Cuba con categoría 4. Desencadenó deslizamientos de tierra, marejadas ciclónicas y vientos que arrasaron techos y viviendas en el oriente.

Autoridades evacuaron a 735.000 personas. El balance oficial reporta tres muertes en Haití, una en República Dominicana y tres en Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes informó este 29 de octubre que Melissa se debilitó a categoría 2 con vientos de 160 km/h al salir de Cuba rumbo al Atlántico. Avanza hacia Bahamas y Bermudas.