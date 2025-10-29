El huracán Melissa, el más intenso de la temporada atlántica 2025, tocó tierra en Jamaica como categoría 5 y en Cuba como categoría 4. Su paso ha dejado hasta los momentos al menos siete muertes confirmadas y daños catastróficos en ambas islas.
En Jamaica, el ciclón azotó el oeste del país con vientos superiores a 250 km/h. Provocó inundaciones de 30 a 60 cm de lluvia. El 70 % de la isla quedó sin electricidad. Edificios colapsaron y tres personas murieron durante las evacuaciones.
En St. Elizabeth, la estación policial de Black River sufrió inundaciones que destruyeron documentos judiciales.
Melissa entró en Cuba por Santiago de Cuba con categoría 4. Desencadenó deslizamientos de tierra, marejadas ciclónicas y vientos que arrasaron techos y viviendas en el oriente.
Autoridades evacuaron a 735.000 personas. El balance oficial reporta tres muertes en Haití, una en República Dominicana y tres en Jamaica.
El Centro Nacional de Huracanes informó este 29 de octubre que Melissa se debilitó a categoría 2 con vientos de 160 km/h al salir de Cuba rumbo al Atlántico. Avanza hacia Bahamas y Bermudas.