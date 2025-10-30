El huracán Melissa, uno de los más feroces registrados en el Atlántico, ha dejado un rastro de destrucción a su paso por el Caribe, con vientos que alcanzaron los 185 km/h (categoría 5) al tocar tierra en Jamaica el martes.

Ahora degradado a categoría 1, el fenómeno se aleja hacia las Bahamas y Bermudas, pero sus efectos persisten: inundaciones masivas, deslizamientos de tierra y cortes generalizados de energía.

Mientras equipos de rescate luchan contra el caos, la comunidad internacional responde con una avalancha de ayuda humanitaria, destacando gestos de Estados Unidos y Venezuela hacia Cuba y Jamaica.

El saldo humano es trágico

Según reportes actualizados de agencias como la ONU y el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., Melissa ha cobrado al menos 36 vidas en total en la región: 25 en Haití (principalmente por la ruptura de diques fluviales en Petit-Goâve, con 10 niños entre las víctimas y 13 desaparecidos), 8 en Jamaica (incluyendo 4 recuperados en la parroquia de St. Elizabeth y 3 durante preparativos previos), y 1 en República Dominicana (un adulto arrastrado por alcantarillas).

En Cuba, milagrosamente, no se reportan fallecidos hasta el momento, aunque más de 200 comunidades rurales permanecen aisladas por inundaciones y deslaves, lo que podría elevar la cifra conforme avancen las evaluaciones.

Los daños materiales son «sin precedentes», según la ONU. En Jamaica, el «huracán del siglo» destruyó el puerto de Black River, dejó 25.000 turistas varados (con evacuaciones iniciadas este jueves) y provocó lluvias de hasta 60 cm, arrasando techos, postes eléctricos y hogares en parroquias como Westmoreland y St. Elizabeth.

Cuba, azotada como categoría 3 en Santiago de Cuba, evacuó a 735.000 personas; miles de viviendas colapsaron, carreteras están bloqueadas y hay apagones masivos en el oriente, con el presidente Miguel Díaz-Canel recorriendo Holguín para supervisar la recuperación.

En Haití, más de 160 hogares quedaron inundados, exacerbando la crisis humanitaria. Las Bahamas enfrentan ahora vientos y marejadas, con evacuaciones de 1.500 personas en el sureste.

En Haití, al menos 23 personas murieron, una veintena por la crecida de un río; otras 17 resultaron heridas y 13 permanecen desaparecidas / EFE

En medio del luto, la solidaridad florece

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio –de origen cubano–, corrigió el rumbo diplomático este jueves al anunciar en X ayuda humanitaria «inmediata» para el «pueblo de Cuba afectado» por Melissa, un día después de omitirla en su oferta inicial a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas. Equipos de rescate y suministros vitales ya parten, coordinados por el Departamento de Estado, que solicitó apoyo militar. Rubio no detalló la logística con La Habana, pero el gesto marca un quiebre en tensiones históricas.

Por su parte, Venezuela, por información del canciller Yván Gil, despachó 46 toneladas de ayuda vía la aerolínea estatal Conviasa: 26 para Cuba y 20 para Jamaica, con alimentos, insumos médicos e infraestructura.

Un buque con 3.000 toneladas adicionales zarpará pronto hacia Cuba, en un acto de «hermandad caribeña» que Gil describió como «salir al frente» ante el cambio climático impulsado por naciones industrializadas.

El primer ministro jamaicano Andrew Holness declaró «zona de desastre» varias parroquias, mientras el presidente cubano Díaz-Canel urge vigilancia ante lluvias persistentes.

Con Melissa rumbo a Bermudas, el foco está en la reconstrucción: la ONU estima miles de millones en pérdidas, y expertos advierten que fenómenos como este, agravados por el calentamiento global, podrían multiplicarse.