McDonald´s, un símbolo cultural estadounidense, anunció este martes que cierra temporalmente sus 850 locales en Rusia y pone sus operaciones «en pausa» porque no pueden «ignorar el innecesario sufrimiento causado a Ucrania».

Un comunicado emitido por la empresa explica que esta medida afectará a los 62.000 empleados que la cadena tiene en todo el territorio ruso, a los que se seguirá pagando los salarios, además de proveedores y otros socios en el negocio de la alimentación.

McDonald´s recuerda que lleva más de 30 años operando en el país y que sus restaurantes pueden preciarse de dar servicio a «millones de rusos diariamente».

El comunicado con el cierre de las franquicias ha sido enviado a cada uno de los locales afectados y a sus empleados, asegura la compañía, que afirma que su prioridad número uno desde el comienzo de la guerra «ha sido y es la gente».

«Como empresa, nos unimos al mundo para condenar la agresión y la violencia, y rezar por la paz».

El comunicado recuerda que los restaurantes de la cadena en la misma Ucrania también han sido cerrados en gran parte, pero sus empleados siguen cobrando sus salarios completos.

McDonald´s y Coca Cola, la otra empresa identificada con el poderío comercial y cultural estadounidense, han recibido los pasados días presiones para interrumpir su actividad en Rusia, paso que ya han dado otras empresas, tanto tecnológicas como financieras o del sector textil.

El primer local de McDonald’s en Rusia abrió en Moscú el 31 de enero de 1990, pocos meses después de la caída de la llamada Cortina de Hierro. Miles de moscovitas acudieron en masa a la nueva hamburguesería y, en la plaza Púshkinskaia del centro de Moscú, se formaron filas kilométricas de interesados en probar el sabor del capitalismo occidental.

Cuentan que fueron unas 30 mil personas las que se dieron cita el primer día de apertura. La iniciativa de McDonald’s en Moscú fue una empresa conjunta entre McDonald’s de Canadá y el ayuntamiento de la ciudad de Moscú.

In 1990 I was in the queue when McDonald's opened its 1st restaurant in Moscow: when iron curtains were crumbling & Russia was embracing the West. Today McDonald's announced it is temporarily closing its 850 restaurants in Russia. Hugely symbolic.