Macron agradece a Fernández su papel mediador en la crisis venezolana

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, agradeció el papel mediador de su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la crisis venezolana, que este viernes contará con una importante jornada en París con una reunión entre representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



«Soy consciente del papel que has desempeñado personalmente, lo he podido comprobar durante los últimos años, y aprovecho para agradecértelo solemnemente. Haremos lo máximo por acompañar esa iniciativa, ese trabajo en favor de la paz y espero que mañana hagamos ese trabajo juntos», dijo en el Elíseo Macron, dirigiéndose a Fernández.



Durante el Foro de la Paz que se celebra en París el viernes y el sábado, se reunirán el negociador que representa al Gobierno de Maduro, Jesús Rodríguez, y el de la oposición, Gerardo Blyde Pérez.



«La negociación entre la oposición y el régimen debe retomarse lo antes posible en México, primero con un acuerdo humanitario y, luego esperemos, con garantías políticas en las próximas citas», agregó Macron.



Mientras, Fernández consideró «muy importante» que un presidente como el de Francia, «en el centro del mundo», quiera promover un mundo democrático y de desarrollo, especialmente junto a América Latina.



La reunión entre régimen y oposición venezolana llega por iniciativa del Elíseo y está respaldada por los presidentes Macron, y de Colombia y Argentina, Gustavo Petro y Alberto Fernández, respectivamente, que participan en el Foro por la Paz de mañana.



Los tres presidentes tienen previsto reunirse mañana para analizar la situación.



El objetivo de la reunión, según el Elíseo, es «apoyar» el diálogo para intentar desbloquear el actual callejón sin salida y lograr la celebración de «elecciones justas y transparentes» en ese país.



El presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Jorge Rodríguez, y el enviado de Juan Guaidó, Gerard Blyde, se verán las caras en un encuentro a puerta cerrada del que no se ha divulgado la localización, aunque sí se sabe que tendría lugar a última hora de la tarde.