En el ámbito internacional, muchos líderes políticos, expresidentes y representantes de varias organizaciones reaccionaron al anuncio del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Desde Colombia, el expresidente Iván Duque felicitó también a Machado, describiéndola como “un faro de esperanza para América Latina”.

En la misma línea, Juan Manuel Santos, también expresidente colombiano y Nobel de Paz 2016, señaló que el galardón dificultará los esfuerzos del gobierno venezolano por perseguirla: “Felicidades a María Corina Machado por su coraje y compromiso con la paz”.

Álvaro Uribe Vélez, otro expresidente colombiano, se sumó a las felicitaciones, destacando su rol unificador en la oposición.

Premio Nobel de la Paz 2025 🇻🇪



¡Viva María Corina!



— Centro Democrático (@CeDemocratico) October 10, 2025

La congresista estadounidense de origen venezolano María Elvira Salazar celebró el reconocimiento: “Hoy el mundo rinde homenaje a una mujer que encarna el espíritu de libertad de todo un continente”.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei fue contundente: “Felicito a María Corina Machado por el Nobel de la Paz. Iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El expresidente argentino Mauricio Macri también se sumó a las felicitaciones, afirmando que el premio «nunca antes estuvo tan bien merecido».

María Corina Machado, Premio Nobel de La Paz:

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 10, 2025

También desde España, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó: “Venezuela tendrá pronto una presidenta. Su valentía inspira al mundo libre”.

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, también se pronunció: “Enhorabuena a María Corina Machado por el merecido premio Nobel de la Paz 2025, por su impulso a una solución pacífica por la vía democrática”.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que el premio refleja “las claras aspiraciones del pueblo venezolano a elecciones libres, derechos civiles y respeto al Estado de derecho”.

Los candidatos presidenciales bolivianos Tuto Quiroga y Rodrigo Paz alabaron el otorgamiento de la distinción y calificaron a Machado de merecedora de ello.

Quiroga calificó el premio como un «orgullo democrático regional y planetario», destacando el liderazgo de Machado en favor de la libertad y la democracia. “Hoy el premio es para ella, pronto llega el premio mayor cuando su Venezuela sea libre al fin”, escribió en su cuenta oficial de X.

Por su parte, Paz señaló que la distinción representa “un homenaje universal a quienes, en medio de la adversidad, defienden los valores de la libertad, la justicia y la dignidad humana”. Paz subrayó la importancia del ejemplo de Machado como inspiración en América Latina y expresó que su lucha demuestra que la coherencia democrática puede prevalecer frente a la opresión.

María Corina Machado gana el

Premio Nobel de Paz 2025.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 10, 2025

os líderes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo felicitaron por su valentía y su compromiso con los derechos humanos a la venezolana María Corina Machado, ganadora este viernes del Premio Nobel de la Paz 2025.

«Este galardón honra no solo tu valentía y convicción, sino también a cada voz que se niega a ser silenciada. En Venezuela y en todo el mundo», dijo en las redes sociales la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La conservadora alemana agregó que el galardón envía «un mensaje poderoso», al reconocer que «el espíritu de libertad no puede ser encarcelado» y que «la sed de democracia siempre prevalece».

«Querida María, la lucha continúa», concluyó.

También el presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata portugués Antònio Costa, reconoció en redes sociales a Machado, primera venezolana en recibir el galardón, por su «incansable trabajo por la justicia» y su «firme compromiso con la democracia y los derechos humanos», así como por la «lucha por la libertad en Venezuela».

El presidente francés, Emmanuel Macron habló este viernes con María Corina Machado para felicitarle por el Premio Nobel de la Paz y destacó que «en estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada», la líder de la oposición «encarna con brillo la esperanza de todo un pueblo».

Macron destacó de Machado «su valor y su compromiso resuelto en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela», según indicó un comunicado del Elíseo..

El presidente manifestó a Machado «el reconocimiento de Francia por su acción» y consideró que el Premio Nobel es «la justa recompensa de su lucha».

La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) manifestó su «profunda alegría» por el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado este viernes a María Corina Machado y reconoció la «firmeza y constancia» de la líder de la oposición venezolana.

«María Corina ha demostrado con firmeza y constancia un liderazgo inequívoco, uniendo a la oposición venezolana en un proyecto común», destacó el CTDC en un comunicado.