Juez de EEUU dice que Corte podría ir contra el matrimonio igualitario y la anticoncepción

Una opinión del juez con más años de servicio de Estados Unidos genera preocupaciones de que la Corte Suprema pueda revisar otros casos clave dentro de la nación norteamericana, como el matrimonio igualitario o la anticoncepción, luego de que el máximo tribunal decretara fallos contra el aborto y en favor del porte de armas en la calle.

El juez Clarence Thomas sugirió que el tribunal podría volver a examinar las decisiones sobre el acceso a la anticoncepción, las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dijo que el tribunal tenía el deber de corregir los precedentes.

Sin embargo, el experto en derecho constitucional Daniel Farbman le dijo a WBZ-TV que la decisión del aborto podría dejar la puerta abierta.

«Si haces exactamente lo que hizo en este caso, que es definir un derecho estrictamente y buscar una tradición de protección de ese derecho, la misma lógica que aplica al aborto podría aplicarse a los anticonceptivos, a la actividad sexual entre personas del mismo sexo y matrimonio entre personas del mismo sexo», dijo Farbman

Para que la Corte Suprema revise estas otras decisiones, un estado de la Unión Americana tendría que probarlas mediante la creación de una ley que prohíba los anticonceptivos o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Temor en EEUU

La opinión pública estadounidense expresó este domingo temor a que esas decisiones tomadas hace años por el Tribunal Supremo como la legalidad del matrimonio gay o el derecho a usar métodos anticonceptivos sean revocadas por la Corte.



Medios como el Wall Street Journal, el Washington Post y la cadena CNN coincidieron en señalar que la misma lógica constitucional usada para revocar la sentencia que daba amparo legal al aborto podría usarse para terminar con varios derechos dictados por la jurisprudencia pero que no están directamente recogidos en ninguna ley federal.



El principal argumento usado el viernes por la mayoría conservadora del Supremo para revocar la sentencia de 1973 bautizada como «Roe v. Wade» que protegía legalmente el aborto fue que este no está recogido explícitamente en la Constitución de EE.UU -que data de 1787-, y que la Corte de 1973 se había excedido en su interpretación de la Carta Magna.



El matrimonio homosexual y el derecho a usar anticonceptivos, igual que el aborto hasta ahora, no están protegidos por ninguna ley a nivel federal que los reconozca explícitamente, sino que emanan de las interpretaciones que en su momento hicieron los magistrados del Tribunal Supremo con respecto a su encaje en la Constitución.



Las palabras de Thomas tienen especial relevancia porque son una señal clara para que los grupos conservadores que luchan contra este tipo de cuestiones en los tribunales lleven su batalla legal al Supremo, sabedores ahora de que allí tienen por lo menos un aliado, y quizá el apoyo de la mayoría.

Con información de CBS y EFE