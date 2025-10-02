Decenas de activistas internacionales, entre ellos la sueca Greta Thunberg, fueron detenidos por las fuerzas israelíes tras la interceptación de la flotilla que transportaba ayuda destinada a Gaza en aguas del Mediterráneo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que varios barcos de la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) habían sido «detenidos de forma segura» y que los pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí para ser deportados.

El barco de la Armada israelí que los transporta, con unos 400 miembros de la flotilla a bordo, llegó a final de la mañana al puerto de Ashdod, donde los activistas serán desembarcados para ser deportados a sus países.

Los barcos interceptados se encontraban en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza. Israel ha estado patrullando esta zona, pero no tiene jurisdicción allí.

La GSF informó en sus redes sociales que algunos de sus barcos fueron abordados por «personal militar» cuando navegaban hacia el territorio palestino en el Mediterráneo.

Según la organización, 39 barcos de la flotilla fueron interceptados, pero uno de ellos, el Mikeno, seguía intentando alcanzar su destino previsto, aunque se perdió contacto con la embarcación.

El ejército israelí negó, sin embargo, que ninguna de las embarcaciones haya logrado entrar en las aguas de Gaza, según The Times of Israel.

Durante el asalto, la Armada ordenó a la flotilla que se alejara porque se dirigía a «una zona de combate activa».

El gobierno había anunciado que no permitiría que la flotilla llegara a su destino.

Calificaron la interceptación de «ilegal» y «no un acto de defensa», sino «un acto descarado de desesperación».

El grupo ha alegado que una embarcación de la flotilla fue «embestida deliberadamente en el mar» y afirmó que otras embarcaciones fueron alcanzadas por cañones de agua.

Tras su interceptación, las autoridades israelíes publicaron imágenes en las que se podía ver a Thunberg sentada en la cubierta de uno de los barcos mientras un militar israelí le entregaba agua y una chaqueta.

El gobierno israelí, que consideró la llegada de la flotilla «una provocación», aseguró que «Greta y sus amigos están sanos y salvos», y que los activistas interceptados han sido enviados a puertos de Israel.

La GSF publicó en sus redes sociales que la actuación de las autoridades israelíes «revela claramente los extremos a los que llegará el ocupante para asegurar que Gaza sigue aislada y hambrienta».

«Atacarán una misión civil pacífica porque el éxito de la ayuda humanitaria supone el fracaso de su asedio», añadieron.

En un intento anterior, las fuerzas israelíes detuvieron a varios activistas y los llevaron a tierra.

La GSF ha declarado su misión de «romper el bloqueo» de Israel sobre Gaza producto de la guerra iniciada hace dos años y entregar ayuda humanitaria.

El gobierno israelí ha ridiculizado a los activistas y otras iniciativas similares. En junio pasado tildó una embarcación en la que también viajaba Thunberg como un «yate para selfies».

La semana pasada, un ataque con drones dañó algunas embarcaciones de la flotilla.

Nadie resultó herido, pero la misión tuvo que detenerse varios días en aguas griegas para efectuar reparaciones, antes de zarpar de nuevo hacia Gaza.

Los activistas han realizado transmisiones en vivo por internet desde el Mediterráneo.

A 130 km de Gaza

La flotilla estaba integrada por varias embarcaciones de diferentes capacidades con tripulantes de todo el mundo.

La GSF aseguró este miércoles que varios barcos, entre ellos el Alma, uno de los principales, así como el Surius y el Adara, fueron interceptados y abordados.

Antes de eso, acusó al ejército israelí de «dañar intencionadamente las comunicaciones de los barcos, en un intento de bloquear las señales de socorro y detener la transmisión en vivo de su abordaje ilegal».

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí señaló que se había informado a la flotilla de que, si continuaba su viaje, estaría «violando un bloqueo naval» en vigor que cubre las aguas cercanas a Gaza.

Varias cámaras web de los barcos seguían transmitiendo una señal en vivo por internet que mostraba a los activistas.

En el momento de la interceptación de Israel, aseguraron que estaban a 70 millas náuticas (130 km) de la costa de Gaza.

Los tripulantes del barco Alma aguardaban en la cubierta mientras se acercaban las fuerzas de Israel.

Petro expulsa a los diplomáticos israelíes

Desde Francia, el canciller Jean-Noal Barrot también dijo que la flotilla de la GSF estaba siendo interceptada.

Afirmó en un comunicado que su gobierno había garantizado «que cualquier posible operación de abordaje se llevaría a cabo en las mejores condiciones de seguridad posibles».

Por su parte, el gobierno de Italia dijo que Israel le había asegurado que sus fuerzas armadas no utilizarían la violencia contra las personas a bordo.

«El abordaje estaba planeado, lo estamos discutiendo… con [el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon] Saar para que no haya acciones violentas por parte de las fuerzas armadas de Tel Aviv, y así me lo han asegurado», dijo el canciller italiano, Antonio Tajani.

Israel bloqueó otros dos intentos de activistas de entregar ayuda por barco a Gaza, en junio y julio.

Anteriormente, Italia y Grecia pidieron a Israel que garantizara la seguridad de los tripulantes y dijeron que estaban siguiendo de cerca los acontecimientos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la expulsión de los diplomáticos israelíes que quedaban en su país y puso fin el acuerdo de libre comercio con Israel que entró en vigor en 2020.

También exigió la liberación de las dos colombianas que viajaban a bordo de la flotilla.

El abordaje de los barcos provocó una oleada de reproches diplomáticos.

En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Israel que «levante urgentemente el bloqueo sobre Gaza y permita la entrada de material vital por todos los medios posibles».

El diplomático también pidió facilitar planes de ayuda humanitaria imparciales «sin obstáculos».

El ministerio de Exteriores turco calificó el ataque israelí contra la flotilla como un «acto terrorista» que puso en peligro la vida de civiles inocentes.

Miles de personas salieron de forma espontánea en ciudades de todo el mundo para protestar por la interceptación de la flotilla.

Desde Irlanda, el viceprimer ministro, Simon Harris, aseguró que «las informaciones de esta noche son muy preocupantes. Esta es una misión pacífica para arrojar luz sobre una horrible catástrofe humanitaria».

El presidente irlandés, Michael D. Higgins, afirmó que «la seguridad y la protección de quienes participan en esta operación humanitaria es una preocupación para todos nosotros».

La interceptación de la flotilla también provocó manifestaciones en diversos países como Colombia, Argentina, México, Italia, España, Grecia, Bélgica y Turquía.

Los sindicatos italianos convocaron una huelga general el viernes en «defensa de la flotilla, los valores constitucionales y Gaza».

«Tenemos que seguir intentándolo»

El martes, algunos activistas dijeron que se acercaban a una zona donde otras flotillas han sido interceptadas.

Ezequiel Peressini, dirigente del partido Izquierda Socialista de Argentina, que lleva 30 días a bordo de Sirius, una de las 52 embarcaciones que forman la GSF, explicó: «Hemos pasado todo el mes de septiembre en nuestra embarcación con el objetivo de llevar la ayuda humanitaria para romper el cerco de hambre y genocida de Israel sobre Gaza y Palestina».

«Este martes, nos encontramos a 200 millas marítimas (de la costa de Gaza) y esperamos que la madrugada de este miércoles estemos a 150 millas marítimas, por lo que traspasaremos la llamada línea naranja (un área donde el riesgo de intercepción es alto)», aseguró.

Este intento de la GSF se da después de que otro buque operado por el grupo, el Conscience, fuese alcanzado por dos drones cuando cruzaba aguas maltesas a principios de mayo.

La organización acusó a Israel del ataque que impidió su arribo a la zona.

Unas 500 personas forman parte de la Global Sumud Flotilla.

«Estamos haciendo esto porque, sin importar las probabilidades que tengamos, tenemos que seguir intentándolo», dijo Thunberg en junio, antes de subirse a la embarcación en una rueda de prensa en la que rompió en llanto.

«Porque en el momento en que dejamos de intentarlo, perdemos nuestra humanidad. Y, por muy peligrosa que sea esta misión, no es ni de lejos tan peligrosa como el silencio del mundo entero ante el genocidio transmitido en directo», agregó.

Entre la tripulación también estaban la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, el actor de «Juego de tronos» Liam Cunningham y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.