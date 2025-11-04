La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal, con la colaboración del Reino Unido y Estados Unidos, interceptaron e en el océano Atlántico un narcosubmarino que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica, informó este lunes la PJ en un comunicado.

En el semisumergible iban cuatro tripulantes junto con la droga, cuyo destino final eran varios países del continente europeo, detallaron las autoridades portuguesas, que no precisaron de dónde procedía la embarcación.

En la operación, bautizada como ‘El Dorado’, también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como la británica National Crime Agency (NCA) y por parte de EE.UU. la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias fueron posibles gracias a la información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por ocho Estados miembros de la UE -Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal- para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.

La prensa europea afirma que hay cuatro detenidos, que según apunta el medio luso Publico son de nacionalidad venezolana y fueron interrogados a lo largo de este lunes en la isla de São Miguel, en las Azores. El medio de comunicación RTP Açores informó a última hora de la tarde que, tras prestar declaración ante el juzgado, ya estarían en prisión preventiva.

Las autoridades portuguesas confirmaron que el destino final de la droga eran «varios países de Europa», pero no precisaron de dónde procedía el narcosubmarino ni adónde iba.

El cargamento fue trasladado al puerto de Ponta Delgada, en Azores, desde donde será enviado a Lisboa para continuar con las pericias. Durante las maniobras de remolque, el narcosubmarino se hundió en el mar.

La operación contó con apoyo internacional, incluyendo la DEA estadounidense, la National Crime Agency del Reino Unido y la Joint Interagency Task Force South.

La Policía Judicial ofrecerá más detalles este martes, en el marco de una investigación que refuerza la cooperación entre Europa y Estados Unidos contra las redes de tráfico transatlántico de drogas.

Con información de agencias y medios europeos