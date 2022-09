Funeral de Isabel II será el próximo 19 de septiembre

El departamento de prensa del Reino Unido informó este sábado que el funeral de estado de Isabel II tendrá lugar en la Abadía de Westminster el próximo lunes 19 de septiembre, cerca del mediodía, 11 días luego de haberse anunciado su muerte.

Indicaron también que antes del funeral el cuerpo de la reina será presentado en el Westminster Hall, durante cuatro días, para permitir que el público en general pueda honrar a la fallecida monarca británica.

El ataúd de Isabel II actualmente descansa en el salón de baile del castillo de Balmoral, Escocia, donde murió el pasado jueves. El ataúd viajará este domingo 11 de septiembre por carretera a Edimburgo para llegar al Palacio de Holyroodhouse, donde reposará en el Salón del Trono hasta la tarde del lunes 12 de septiembre, anunciaron también desde el Reino.

Indican además que durante la tarde del lunes 12 de septiembre se formará una procesión en la explanada del Palacio de Holyroodhouse para llevar el ataúd a la Catedral de St Giles, Edimburgo.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.