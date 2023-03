Fuertes caídas en bancos estadounidenses tras colapso del Silicon Valley Bank

Varios bancos estadounidenses arrancaron la semana con fuertes caídas en sus acciones de Wall Street tras el colapso del Silicon Valley Bank y pese a las medidas de emergencia presentadas ayer por los órganos reguladores bancarios.



En los compases previos a la apertura de la bolsa de Wall Street, el First Republic Bank era el más afectado, con una caída del 62 % en sus acciones, mientras que las caídas también eran pronunciadas en otras entidades bancarias como Western Alliance Bancorp (-61 %), PacWest Bancorp (-24 %) o Zions Bancorporation (-21 %).



First Republic Bank, con sede en San Francisco, ya emitió este domingo una nota con la que pretendía tranquilizar a sus clientes, a los que aseguraba que «reforzaba y diversificaba su liquidez» con acceso a nuevos fondos de la Reserva Federal y del banco JP Morgan Chase.



Concretamente, explicaba que el volumen de liquidez disponible y aún sin usar era de 70.000 millones de dólares, cifra que no incluía la cantidad que pueda recibir del plan de emergencia anunciado ayer por la Reserva Federal en un comunicado conjunto con el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).

Grandes bancos resisten

Hasta ahora, los grandes bancos estadounidenses -JP Morgan Chase, Bank of America, City Group y Wells Fargo- parecen resistir y no se han visto arrastrados por el pánico desatado desde el pasado jueves.



El ambiente de preocupación se contagió también al otro lado del Atlántico, y las caídas en torno a las 14.00 (hora central europea) eran sobre todo pronunciadas para el francés Crédit Agricole (-14,34 %) el alemán Commerzbank (-10,2 %), y el Banco Santander (-8,27 %).



En Italia Unicredit pierde el 7,84 % e Intesa Sanpaolo, el 6,83 %; mientras que el suizo UBS retrocede el 7,2 %.



El francés BNP Paribas se deja el 6,39 %, ING (Países Bajos), el 6,98 % y BBVA (España), el 7,04 %. En Reino Unido Barclays cae el 5,36 % y el HSBC, el 4,7 %.



Los órganos reguladores de Estados Unidos lanzaron ayer domingo un plan para proteger los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB) tras su colapso, al tiempo que cerró otra institución bancaria, el Signature Bank, bajo los mismos parámetros.