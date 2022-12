FAO activa protocolos frente a la gripe aviar en Latinoamérica

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció la activación de protocolos de coordinación y respuesta ante brotes de influenza aviar en Latinoamérica, tras confirmarse diagnósticos en Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

El organismo internacional precisó que se mantiene en contacto con los servicios veterinarios oficiales, como sucede con los ministerios de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de los países afectados, con el objetivo de brindarles apoyo técnico y logístico para enfrentar esta emergencia.

“Queremos llamar a la calma a la población. Desde marzo de este año hemos estado alertando activamente sobre esta situación, especialmente en septiembre pasado, por el comienzo de las migraciones de aves desde Norteamérica hacia Sudamérica”, enfatizó el oficial de Ganadería, Sanidad Animal y Biodiversidad de la FAO, Andrés González.

Mediante un comunicado, la FAO indicó a la población sudamericana que, hasta los momentos, no hay evidencia de que esa enfermedad en aves de corral y especies silvestres sea transmisible a los seres humanos.

