El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las operaciones letales contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, supuestamente involucradas en el narcotráfico, constituyen «una violación de la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU», aseguraron este martes tres expertos de Naciones Unidas.

«Estas medidas constituyen una escalada extremadamente peligrosa, con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe», señalaron en un comunicado conjunto el experto para la promoción de un orden internacional democrático George Katrougalos y los relatores de la ONU sobre lucha antiterrorista, Ben Saul, y ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.

Recordaron que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales, mientras que los preparativos para acciones militares encubiertas o directas contra otro Estado soberano «constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU».

Katrougalos, Saul y Tidball-Binz afirmaron que la larga historia de intervenciones externas en América Latina «no debe repetirse», por lo que instaron a Estados Unidos a cesar en los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo.

Otros aspectos

Los expertos de la ONU han condenado previamente estos ataques como violaciones del derecho internacional, considerando que grupos calificados terroristas, como el Tren de Aragua, no están atacando a Estados Unidos y, por lo tanto, no existe derecho a la legítima defensa.

El artículo 2(4) de la Carta prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cualquier intento de imponer un cambio de régimen por medios externos también vulnera el derecho a la libre determinación, reconocido en el Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992.

“La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”, afirmaron los expertos. “Las lecciones de la historia deben aprenderse y no repetirse. La comunidad internacional debe mantenerse firme en la defensa del Estado de derecho, el diálogo y la resolución pacífica de controversias”, añaden.

Los expertos instaron a Estados Unidos a cesar los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.