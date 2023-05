Estados Unidos espera abrir 100 centros regionales de procesamiento para migrantes, como los que estarán en Colombia y Guatemala, en su intento de frenar los flujos migratorios en su frontera con México.

Esta acción forma parte de un paquete de medidas que se implementarán a partir del fin del Título 42, que expirará al final de este jueves 11 de mayo. Ahora pondrán en vigencia el Título 8, que igualmente les permitirá expulsar a personas que entren sin documentación a ese país.

«El Departamento de Estado tiene previsto abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental, y en los próximos días pondrá en marcha una plataforma en línea para que las personas puedan concertar citas para llegar a un centro cercano», explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En estos lugares, que tendrán el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), se brindará apoyo y gestionará si los migrantes pueden o no llegar a Estados Unidos.

Reiteraron que estos centros regionales de procesamientos permitirá «dirigir a los migrantes hacia vías legales en las primeras etapas de su viaje y mucho antes de llegar a la frontera suroeste. El personal de los Centros Regionales de Procesamiento examinará a las personas para determinar si reúnen los requisitos de Estados Unidos para el reasentamiento de refugiados u otras vías legales de ingreso en Estados Unidos, Canadá y España».

Llegaron 550 militares a la frontera

El reforzamiento militar de la frontera comenzó este miércoles con 550 efectivos adicionales para prestar apoyo a los 2.500 de la Guardia Nacional que ya se encuentran en las zonas fronterizas de Estados Unidos con México.

«El apoyo incluirá entrada de datos, apoyo de almacenamiento, y aumento de las actividades de vigilancia y detección de la CBP para que sus agentes y oficiales puedan salir al terreno para asegurar y gestionar humanamente la frontera. Los 1.000 efectivos restantes se anunciarán próximamente e incluirán personal del Ejército, la Infantería de Marina y las Fuerzas Aéreas», dijo el DHS en su sitio web.

Otras acciones son la apertura de dos centros de detención con 5.000 camas para gestionar las expulsiones y vuelos de repatriaciones, que se han incrementado en la últimas semanas con una mayor llegada de personas en movilidad.

El DHS informó que la aplicación CBP One cambiará a un mejor sistema de citas que les permitirá mayor tiempo para llenarla y dará prioridad a las personas que tienen más tiempo esperando.

«A la hora de asignar las citas, la CBP dará prioridad a los extranjeros que lleven más tiempo esperando. Este cambio dará más tiempo para conocer la aplicación de programación de citas, y por lo tanto ayudar a asegurar que los migrantes con conectividad limitada tengan oportunidades significativas para programar citas para presentarse en los puertos de la frontera suroeste. Además, la CBP también aumentará el número de citas disponibles cada día».

No especificaron sin embargo cuántas citas se ofrecerán diarias, después de que ampliaron a unas 1.000 por día en fecha reciente.

Negar el asilo quita protección a migrantes

La Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés) cuestionó esta nueva política migratoria del gobierno de Joe Biden al considerar que impone nuevas trabas para la solicitud de asilo.

Dijeron que esta nueva normativa «podría poner en peligro a muchos miles de personas a las que, aunque se encuentren en suelo estadounidense, se les negará el derecho legal a buscar protección. Todavía no está claro qué nacionalidades y qué características demográficas de los migrantes serían enviados de regreso a México sin ese derecho. Pero si se implementa por completo, esta regla pondría el asilo fuera del alcance, recordando lo que vimos durante el Título 42″.

Recordaron que desde marzo de 2020, cuando comenzó la aplicación del Título 42, Estados Unidos expulsó a 2,8 millones de migrantes, la mitad de ellos a México.

Aunque Biden cuestionó durante su campaña electoral este mecanismo que heredó del gobierno de Donald Trump, lo continuó aplicando y ahora que se eliminará aumentará las restricciones.

«La administración de Biden planea implementar medidas que reducirán drásticamente la capacidad de solicitar asilo en la frontera entre EE. UU. y México, mientras continúan los retornos de migrantes de terceros países a México», dijo Wola.

Aunque aún la norma no entra en vigencia, esta organización advierte que enfrentará oposición en tribunales al no considerarse legal porque impone condiciones a las personas en tránsito hacia Estados Unidos; es decir, que le niega asilo a quienes llegan desde otras naciones y no directamente a suelo esadounidense.

Más prohibiciones de EEUU

El DHS dice que buscan una «migración ordenada» porque el Congreso de Estados Unidos no legisla sobre el tema.

«Esta norma es fundamental para crear un proceso ordenado para buscar protección en Estados Unidos en un momento en el que el Congreso se niega a reformar las leyes de inmigración descompuestas o a proporcionar los fondos necesarios para contratar a suficientes funcionarios de asilo y jueces de inmigración para procesar las solicitudes».

Advierten que las nuevas medidas no solo incluirán la prohibición de ingreso a Estados Unidos si se ingresa por vías no legales, sino que además buscarán que esa persona no sea elegible para volver.

«Imponer consecuencias a los inmigrantes que no utilicen las vías legales, incluida la prohibición de reingreso durante cinco años y la presunción de inelegibilidad en virtud de una nueva normativa», señala el Departamento de Seguridad.

