El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este miércoles que España siempre va a estar a favor de todas las políticas para erradicar el narcotráfico, pero con métodos civiles y policiales, que es como se hace, y nunca con medios militares.

Albares se pronunció así en una entrevista de la radioemisora Onda Cero al ser preguntado por el ataque de las fuerzas armadas norteamericanas a una embarcación que, según EEUU, trasladaba drogas por el mar Caribe.

Es el primer golpe que Estados Unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela recientemente, causa de una fuerte tensión con la administración de Nicolás Maduro.

Albares señaló que, por ahora, la única información sobre lo sucedido es la facilitada por Washington e insistió en que la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad, pero España usa siempre medios policiales y civiles, y nunca militares.

Preguntado sobre si considera que hay alguna vinculación entre el Gobierno de Venezuela con el narcotráfico, apuntó que éste es un fenómeno extendido en América Latina y que España apoya a todos los gobiernos que lo combaten abiertamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once supuestos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua durante un «ataque cinético» contra una embarcación que trasladaba drogas.

Publicó en la red Truth Social un vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación monitoreada segundos antes de ser atacada con un misil.

