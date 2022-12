Enfermera de Chávez y su esposo son declarados culpables por 5 cargos de corrupción

Claudia Díaz, enfermera y extesorera del gobierno del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable este martes de lavado de dinero, en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro.

Un jurado del sur de Florida deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4.2 millones de dólares.

El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a la nación petrolera, destaca una nota del Diario de México.

BREAKING: The late Hugo Chavez's nurse and Venezuela's former National Treasurer has been found guilty of money laundering by a jury in south Florida.@AP story upcoming