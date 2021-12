Elecciones Chile 2021: cierran las urnas y el país espera resultados en la incierta carrera entre Kast y Boric por la presidencia

Ya solo queda esperar los resultados en la elección a priori más igualada e incierta en Chile en las tres últimas décadas.

Las urnas cerraron este domingo a las 18:00 horas (21 GMT) y los chilenos aguardan a conocer si el nuevo presidente será el derechista José Antonio Kast, ganador en la primera vuelta, o el izquierdista Gabriel Boric.

La elección se anticipa cerrada entre dos candidatos calificados de extremos, señal de un periodo de fuerte polarización e incertidumbre en el país a dos años de un estallido social que abrió la puerta a la redacción de una nueva Constitución.

El abogado de derecha radical Kast, abierto defensor del exdictador Augusto Pinochet, y el diputado y exdirigente estudiantil Boric, apoyado por el Partido Comunista y una coalición de partidos de izquierda, buscan llegar al palacio de La Moneda tras ganar la mayor cantidad de votos en la primera vuelta del 21 de noviembre.

Desde entonces ambos moderaron posiciones, trataron de tender puentes hacia el centro e hicieron guiños a los miles de electores que en la primera instancia votaron por otros candidatos como el derechista moderado Sebastián Sichel, la democratacristiana Yasna Provoste o el economista liberal Franco Parisi, entre otros.

La división casi balanceada del Congreso entre las fuerzas de izquierda y derecha asegura que, independientemente de quién gane, no se podrán impulsar propuestas demasiado radicales.

Ambiente polarizado

Por Fernanda Paúl, enviada especial de BBC Mundo a Chile

Millones de personas se movilizaron este domingo desde temprano para ejercer su derecho a voto en una elección marcada por la incertidumbre.

A la salida de los locales de votación, algunos ciudadanos manifestaban sus preferencias, que dejaban entrever lo polarizado del ambiente.

«Vine a votar aquí porque no quiero otra Venezuela; no quiero comunismo», decía una adherente de Jose Antonio Kast. «Esta es la elección más importante para Chile en décadas, y no quiero que caigamos en un gobierno extremo, violento y fascista», señalaba por su parte un defensor de Gabriel Boric.

Si bien la votación se realizó en completa normalidad, sin disturbios importantes, diversos problemas con el transporte público de Santiago empañaron la jornada.

Se veían largas filas en los paraderos, con cientos de personas que intentaban llegar a sus locales de votación en medio de un día extremadamente caluroso, con un termómetro que marcaba los 32 grados Celsius.

En vista de este contratiempo, cuando quedaban solo 15 minutos para el cierre de las mesas, las autoridades solicitaban públicamente a los vocales que no cerraran sus locales hasta que votara toda la gente que había llegado hasta allí.

José Antonio Kast. Foto: Getty Images

Gabriel Boric. Foto: Getty Images

«Esta noche vamos a tener un nuevo presidente electo por todos ustedes y yo creo que quien quiera que sea nunca debeolvidar que va a ser el presidente de todos los chilenos y no solo de quienes lo apoyaron», dijo el presidente saliente, SebastiánPiñera, que alertó de posible restrasos en conocer los resultados definitivos.

Las mesas locales de votación empezaron a funcionar a las 8:00 horas local (11 GMT) para recibir a unos 15 millones deelectores convocados al balotaje con la expectativa de conocer el nivel de participación.

Numerosos electores denunciaron la falta de transporte público, por lo que incluso se interpuso una querella contra la ministra de Transporte, Gloria Hutt, por el «retardo o denegación de servicio».