El FBI identifica a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según informó en una conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox.

«Lo tenemos», dijo Cox.

Cox explicó lograron identificar a Robinson gracias a que un familiar del joven habló con un amigo de la familia y esa persona contactó luego a un sheriff informándole que había confesado o insinuado haber cometido el crimen.

Dos fuentes informaron a la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC, que Robinson reside en el sur de Utah y, al parecer, le confesó el crimen a su padre.

Las autoridades encontraron a Robinson en la mañana del 12 de septiembre en el condado de Washington, en Utah, luciendo la misma ropa con la que se le había visto en grabaciones de cámaras de seguridad al llegar a la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el asesinato de Kirk, dos días antes.

Poco antes del anuncio del gobernador Cox, el presidente Trump había anticipado que el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk había sido puesto «bajo custodia».

Las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve al sospechoso de disparar a Kirk. Fotos. FBI

«Se había vuelto más político»

El gobernador de Utah afirmó que, según un familiar que habló con los investigadores, Tyler Robinson se había vuelto más político en los últimos años.

El familiar relató que Robinson había mencionado durante una cena que Charlie Kirk iba a visitar la Universidad del Valle de Utah (UVU) y explicó por qué no le agradaba el activista.

Según el mismo familiar, Tyler tenía un Dodge Challenger gris, que es el modelo de auto en el que se vio llegar a la UVU al sospechoso en las grabaciones de cámaras de seguridad.

Los investigadores también lograron identificar al compañero de cuarto de Robinson, que les mostró mensajes que supuestamente había enviado el sospechoso a través de la aplicación de mensajería Discord.

En los mensajes, un usuario de nombre Tyler decía que tenía que recoger un rifle en un punto de entrega y dejarlo en un arbusto.

En mensajes posteriores, afirmaba haber visto el lugar donde estaba el rifle y haberlo dejado envuelto en una toalla.

También hacía referencia a inscripciones en las balas, a una mira telescópica que tenía instalada el arma y a que se había cambiado de ropa.

Todo eso coincidía con información que habían recabado los investigadores en relación al asesinato de Kirk.

Según el gobernador Cox, encontraron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla oscura y con una mira telescópica.

También encontraron inscripciones en los casquillos de las balas que decían, por ejemplo, «¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!», «Oh, bella ciao, bella ciao» y «Si lees esto eres gay jajaja».

BBC Verify investigó las cuentas de redes sociales asociadas con Tyler Robinson.

Un perfil de Facebook que parece pertenecer a su madre sugiere que la familia proviene de Cedar City, Utah, a unas tres horas en coche de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el tiroteo.

Su cuenta revela numerosos detalles sobre la vida familiar e incluye fotos de viajes que realizaron, algunos de los cuales parecen haber incluido visitas a campos de tiro.

Otras publicaciones en el perfil revelan que Tyler Robinson asistió a la Escuela Secundaria Pineview. En 2022, se mudó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, a unas dos horas en coche de la Universidad del Valle de Utah.

Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en una universidad en Utah. Foto: Getty Images

La búsqueda del sospechoso

En declaraciones al programa Fox & Friends, Trump señaló que las autoridades locales empezaron sus pesquisas con «absolutamente nada» pero que «hicieron un gran trabajo, todos colaboraron». «Todo salió bien», señaló.

«Empezamos con un video en el que parecía una hormiga, que fue casi inútil. Simplemente vimos que había alguien ahí arriba».

Trump instó a un juicio rápido y dijo que espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte. «Kirk era la mejor persona y no se merecía esto», sostuvo.

El director del FBI, Kash Patel, agradeció en la rueda de prensa a la familia de Kirk, al presidente Trump y al vicepresidente Vance.

«Quiero expresar mi gratitud por habernos dado los recursos que necesitábamos para operar y conseguir este tipo de justicia a tal nivel de velocidad», señaló Patel.

Y agregó: «En 33 horas, hicimos un progreso histórico por Charlie».

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump.

Murió este miércoles a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Según las autoridades policiales, se cree que el asesino disparó el tiro mortal desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde el activista estaba hablando.

Fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular pero poco después se confirmó su muerte.

*Con información de Neha Gohil, Jacqueline Howard, Nada Tawfik, Regan Morris y Christal Hayes y Alicia Hernández.