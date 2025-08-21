El Gobierno de Estados Unidos reiteró a sus conciudadanos este 21 de agosto la advertencia de no viajar a Venezuela, debido a los supuestos riesgos que existirían para ellos de ser detenidos.

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales de la Embajada de EE. UU. para Venezuela, el Departamento de Estado enfatizó la advertencia de que «la situación de seguridad en Venezuela sigue siendo extremadamente volátil e impredecible«, lo que hace que cualquier desplazamiento al país represente un riesgo significativo para la vida y la libertad de los ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con el comunicado oficial, las amenazas incluyen: Detenciones arbitrarias e ilegales por parte de las autoridades; tortura y tratos crueles durante los procesos de detención; riesgo de terrorismo, secuestro y disturbios civiles; altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana, sumados a prácticas policiales calificadas como injustas.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas no opera de manera regular desde 2019, por lo que los ciudadanos que enfrenten emergencias consulares deben acudir a la sede en Bogotá, Colombia.

En el comunicado, el Gobierno norteamericano solicitó que, en caso de tener conocimiento de algún estadounidense detenido en Venezuela, se comunique de inmediato al correo [email protected].

Alta tensión diplomática entre EEUU y Venezuela

La alerta se emite en un momento de alta tensión diplomática entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, tras recientes movimientos militares de EE. UU. en el Caribe y acusaciones directas contra Caracas por vínculos con el narcotráfico y grupos criminales transnacionales.

El comunicado es enfático al señalar que esta advertencia aplica para todos los ciudadanos estadounidenses, así como para cualquier persona que posea residencia permanente o temporal en los Estados Unidos (titulares de Green Card o visas). La recomendación no solo es abstenerse de viajar al país, sino también, para aquellos que se encuentren actualmente en Venezuela, «partir inmediatamente».

La advertencia del Departamento de Estado de EE. UU. a sus ciudadanos para no viajar a Venezuela comenzó en julio de 2017, debido a disturbios sociales, crimen y escasez. En enero de 2019, se elevó a Nivel 4 («No viajar») y se ha mantenido desde entonces con actualizaciones periódicas.