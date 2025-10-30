El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo este miércoles un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental, operativo durante el cual murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y aseguran que «transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes».

«Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron», agregó Hegseth.

Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, y las cuales EE.UU. vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques contra objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que, de realizar estas maneobras, notificará al Congreso.

EFE