Destituido por supuesta corrupción fiscal que pidió extradición del «Pollo» Carvajal

El fiscal federal Emil Bove , que exigió a España la extradición del exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo «El Pollo» Carvajal, fue destituido de su cargo. Así lo comunicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bove, que también emprendió una lucha contra los carteles de la droga hondureños,deja su cargo como co-jefe de la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales del Distrito Sur de Nueva York, informó una fuente.

Se trataría de la destitución del fiscal estadounidense que condenó a prisión por narcotráfico al hermano del Presidente de Honduras, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández.

El funcionario judicial es el mismo que también acusó a Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico en el continente americano.

Una nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que replicó en las últimas horas el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman y otros destacados miembros de prensa dice lo siguiente:

“El Gobierno solicita respetuosamente que Su Señoría ordene al Secretario del Tribunal que dé por terminada la comparecencia del infrascrito Abogado del Estado en este expediente. El abajo firmante ya no será empleado de la Oficina del Fiscal del Estado a partir del 30 de diciembre de 2021. Respetuosamente enviado”.

De acuerdo al escrito de Goodman, Emil Bove es culpado del mal manejo de pruebas por parte de su unidad en un caso fallido de sanciones contra Irán.

Fuentes consultadas por el portal OKDIARIO explican que este hecho retrasará la entrega de El pollo Carvajal por parte de España a la justicia de EE. UU.

Actualmente, el exjefe de espionaje chavista se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera de Madrid, concretamente en un módulo especial para el confinamiento de policías, guardias civiles o funcionarios penitenciarios que hayan cometido un delito desde que fue capturado. en septiembre después de dos años de fuga.

Reporta Primer Informe que en febrero de 2021, Bove y otro fiscal habrían omitido informar sobre evidencia que comprobaba la inocencia de un banquero iraní en un caso relacionado con sanciones. Una jueza comprobó que Bove y otro fiscal habían hecho un intento deliberado por “ocultar la verdad”.

Las revelaciones estaban contenidas en docenas de mensajes de texto privados, transcripciones y correspondencias reveladas posteriormente a solicitud de AP. El caso generó un gran revuelo porque la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York es considerada la principal dependencia de investigación criminal de EE. UU.

Los errores fueron tan graves que incluso después de obtener una condena, los fiscales retiraron todos los cargos contra el iraní Ali Sadr Hashedi Nejad.

Latin American narcos may sleep easier.



Tomorrow is the last day for the prosecutor who indicted @NicolasMaduro @hugocarvajal4f and the brother of Honduras' president on drug charges.



Emil Bove was blamed for his unit's mishandling of evidence in a botched Iran sanctions case. pic.twitter.com/i8W3lMhhY2