Congresista María Elvira Salazar pide a Biden otorgar asilo a Guaidó y su familia

La legisladora estadounidense María Elvira Salazar pidió este martes al presidente, Joe Biden, que su país le conceda el asilo al opositor venezolano Juan Guaidó, quien llegó hoy a Miami (EE.UU.) en un vuelo desde Colombia.



En la misiva, la congresista republicana solicitó al Gobierno de Biden ofrecer asilo a Guaidó y a su familia, asegurando que el político fue «deportado» de Colombia y que su vida «corre peligro» en Venezuela.



«Apoye por favor la democracia y no la dictadura, como hizo el presidente (Gustavo) Petro de Colombia, y defienda a las fuerzas democráticas en Venezuela contra la persecución política», escribió la legisladora, que representa al estado de Florida en la Cámara Baja.



Salazar, de origen cubano, exhortó a su vez al mandatario a «ser más firme» con Petro sobre el trato a los venezolanos en Colombia y agregó que lo sucedido con Guaidó sienta un «peligroso precedente» de que el país ya no es un refugio para los migrantes y refugiados del país vecino.



El Gobierno de EE.UU. confirmó hoy que ayudó a Guaidó a salir de Colombia, adonde según él mismo había llegado «a pie» con la intención de participar en la cumbre sobre Venezuela que Petro convocó para esta semana con cancilleres de varios países.



Un funcionario de la Administración de Biden, no obstante, no aclaró a EFE si el venezolano ha pedido o pedirá asilo en EE.UU.



Guaidó tuvo que dejar Colombia anoche con destino a Miami porque había entrado irregularmente al país y alega que las autoridades migratorias no le permitieron que se quedara en Bogotá para reunirse con las delegaciones que participan en la conferencia, como él quería.



El opositor ha denunciado que fue sacado de Colombia después de que la «persecución» y las «amenazas» del Gobierno de Nicolás Maduro «se extendieron» al país andino, pero las autoridades colombianas aseguran que el proceso cumplió todas las garantías y que no fue expulsado.



El canciller colombiano, Álvaro Leyva, aseguró por su parte que un funcionario de alto nivel de EE.UU. informó a las autoridades colombianas sobre el paradero de Guaidó, lo que permitió localizarlo y llevarlo al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, desde el que salió a Miami.



En su cuenta de Twitter, Petro reiteró este mensaje y aseguró incluso que su gobierno hubiera ofrecido asilo a Guaidó «con mucho gusto» si lo hubiese pedido para entrar en Colombia, pero lo hizo «ilegalmente» y por eso tuvo que salir del país.



Guaidó, quien ha denunciado también amenazas a su familia por parte del Gobierno de Maduro, fue reconocido por EE.UU. y una veintena de países como presidente interino de Venezuela desde 2019 hasta finales del año pasado.