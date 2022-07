El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundió este viernes un video en redes sociales en el que supuestamente su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, pide a los cárteles criminales no meterse con sacerdotes, doctores y profesores en México.

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no nos meternos con quien no nos debemos de meter”, señala en la grabación supuestamente el líder del CJNG, considerado como uno de los grupos criminales más peligrosos por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Acompañado por hombres enmascarados y armados, El Mencho pide que no se metan con ninguna religión, “especialmente con los católicos”, y hace un llamado a no atacar ni agredir a los sacerdotes, ni sus pastores o seguidores.

“Creo (que) ellos se merecen un respeto especial: son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita”, apunta supuestamente el líder criminal.

Asimismo, el Cártel Jalisco Nueva Generación pide no agredir a doctores, enfermeros y maestros que van a las rancherías y comunidades para que puedan hacer su trabajo. “Somos gente con la gente”, concluye en el breve mensaje.

"Que la guerra sea entre nosotros; no meterse con ninguna religión", pide Nemesio Oseguera Cervantes a través de un video; el mensaje circula a unos días del asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua y las recientes agresiones a religiosos.https://t.co/6VEH0WPPa9 pic.twitter.com/ysX1sfQ1Jk — Proceso (@proceso) July 8, 2022

El material se publica a casi tres semanas del asesinato de Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín Mora Salazar, de 80, dos sacerdotes jesuitas que intentaron auxiliar y brindar protección al guía de turistas Pedro Palma, quien entró en una iglesia huyendo de personas armadas, por lo cual fueron asesinados en el norteño estado mexicano de Chihuahua.

De acuerdo con autoridades mexicanas, el asesino habría sido José “N”, alias El Chueco, por quien han ofrecido una recompensa.

Los asesinatos de los religiosos han sido condenados por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración de López Obrador.

Aunque el presidente mexicano ha prometido que no habrá impunidad en los crímenes de los sacerdotes, gran parte de la comunidad religiosa se ha posicionado contra la estrategia de seguridad del presidente mexicano, pues indican que es insuficiente para asegurar el bienestar de los religiosos.

México vive una ola de violencia pues se tiene registro de 33.316 homicidios en lo que va del año, después de los dos años más violentos de su historia, con 34.688 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 65,8 %, en diciembre de 2021, al 66,2 % en marzo pasado.