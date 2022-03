Bombardeos rusos dejan más de 40 muertos este sábado en Ucrania

Los bombardeos rusos han dejado este sábado decenas de muertos en varias ciudades ucranianas, según informaciones de las autoridades locales.

El alcalde de Mikolaev, Alexander Senkevich, informó de un bombardeo lanzado desde la región de Jersón y que habría causado «decenas» de víctimas mortales.

Según el alcalde no hubo tiempo de activar la alarma antiáerea.

Parte de los muertos son militares, algunos medios hablan de 40, pero en los alrededores de Kiev han muerto al menos 7 civiles y 5 han sido hospitalizados después de que los rusos, según la policía regional de Kiev, bombardeara zonas residenciales.

También en la región de Donezk se han reportado ataques a zonas residenciales, según la policía regional.

También Mariupol, Avdiivka, Kramatorsk, Pokrovsk, Novoselydivka, Verkhnotoretske, Krymka y Stepne fueron atacados por las fuerzas de ocupación rusas.

El ejército ruso bombardeó pueblos y aldeas con aviones, cohetes y artillería pesada, incluido el uso de armas de racimo prohibidas, según las autoridades ucranianas.

Ucrania no puede reforzar su defensa

Las autoridades ucranianas admitieron este sábado que no tienen posibilidades de reforzar la defensa de la ciudad de Mariúpol, seguramente atacada por los rusos.



Olexij Arestowytsch, asesor del presidente Volodímir Zelensky, dijo que las fuerzas más cercanas están a más de 100 kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo.



«Actualmente no hay una solución militar para Mariúpol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares», dijo.



Durante el sábado ha habido nuevos ataques rusos a Mariúpol y una importante siderúrgica fue casi totalmente destruida.



«Están muriendo ancianos y niños. La ciudad está destruida, es como su hubiera sido borrada del mapa», dijo el policía Michaíl Wershnin en un mensaje de viídeo difundido por medios de comunicación.



El Gobierno en Kiev anuncio que se han abierto diez corredores humanitarios para la evacuacion de la poblacion civil de las zonas de guerra.



Uno de ellos va de Mariúpol en dirección a Zaporiya. Otros cuatro van de la región de Luhansk (este del país) a Bachmut.



Otras rutas salen de pueblos y aldeas alrededor de Kiev.