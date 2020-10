Boicot a productos franceses “alejará a Turquía” de la UE

El boicot a productos franceses propuesto por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan es contrario al espíritu de los acuerdos comerciales firmados por Turquía y alejará todavía más a Ankara de la UE, señaló este martes (27.10.2020) una fuente de la Comisión Europea.

Lo acuerdos firmados por Turquía y la UE prevén el libre intercambio de mercaderías, y “las obligaciones bilaterales a las que Turquía se ha comprometido bajo estos acuerdos deben ser plenamente respetadas”, apuntó la fuente.

Erdogan causó conmoción el lunes al llamar a boicotear productos franceses, en medio de una áspero enfrentamiento verbal con el presidente Emmanuel Macron, por el apoyo del mandatario francés a la publicación de las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma.

“Así como en Francia algunos dicen ‘no compren las marcas turcas’ me dirijo desde aquí a mi nación: ‘Sobre todo no presten atención a las marcas francesas, no las compren'”, dijo Erdogan.

“Se está llevando a cabo una campaña de linchamiento contra los musulmanes parecida a la de los judíos de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial”, añadió.

Las declaraciones de Erdogan hicieron estallar manifestaciones en países de mayoría musulmana contra Macron y Francia.

De inmediato, altos funcionarios europeos rechazaron las declaraciones del mandatario turco.

La jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel, dijo que se trataba de “comentarios difamatorios que son completamente inaceptables”

