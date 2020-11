Biden insta a sanar y unir Estados Unidos y el resto del mundo

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, instó este martes 24 de noviembre a comenzar a trabajar para sanar las heridas de la polarización en su país y en el resto del mundo.

“Comencemos este trabajo para sanar y unir a Estados Unidos, así como al mundo”, dijo Biden durante la presentación del equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro gabinete.

We have no time to lose when it comes to our national security and foreign policy — I need a team that’s ready on day one. Tune in as I introduce key members of that team for the first time. https://t.co/eYC4hDwV05

— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020