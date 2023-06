Benedetti habría planeado el escándalo para irse de la embajada en Venezuela, afirma periodista Ricardo González #CocuyoClaroyRaspao

El exembajador de Bogotá en Venezuela, Armando Benedetti, cuyas conversaciones telefónicas «pinchadas» han sumido a la presidencia de Gustavo Petro en un nuevo escándalo, salió de Colombia, pero dijo que tiene planes de regresar al país.

Benedetti llegó a Estambul, reportó el jueves el diario colombiano El Tiempo, en lo que dijo se trataba de solo un compromiso familiar. El miércoles, Benedetti había dicho que su vida corría peligro y pidió protección de las autoridades para él y su familia, diciendo que había recibido varias amenazas.

“Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, Benedetti escribió en su cuenta de Twitter.

Benedetti, un estrecho colaborador de Petro que jugó un papel estelar en la victoriosa campaña presidencial del mandatario, desató una tormenta política en Colombia luego que la revista Semana publicara audios en los que el encolerizado ex embajador amenazaba con contar los secretos que colocaría a todo el equipo del gobernante tras las rejas.

En los días siguientes de la divulgación de los sonidos, Benedetti dijo primero que estos habían sido manipulados y luego dijo que lo que había dicho se debió a que se dejó llevar por la bebida y la rabia, indicó el Nuevo Herald.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió Benedetti en la red social.

Sobre ello, el periodista colombiano Ricardo González, sub editor del portal colombiano La Silla Vacía, indicó durante su participación en el espacio #CocuyoClaroyRaspao que hay sospechas de que Benedetti pudo haber armado esta trama, con la finalidad de salir de alguna manera del cargo de embajador que se le impuso, toda vez que él no está formado para la carrera diplomática pero sí para la política.

González aseguró que desde hace varias semanas empezó a existir la sospecha de que Benedetti había entrenado y adoctrinado a la exniñera Marelbys Meza para que armara todo ese escándalo contra la ministra Laura Sarabia y diera la entrevista que desató el escándalo.

«El exembajador colombiano Armando Benedetti no es ningún diplomático. Él esperaba que le dieran un cargo muy cerca del presidente Petro, pero el gobierno colombiano decidió tenerlo ni tan lejos ni tan cerca», dijo el periodista durante su conversación este jueves con Xabier Coscojuela, moderador de este programa conjunto entre Efecto Cocuyo y Tal Cual.

En medio de este escándalo, González asegura que Petro quería tener un movimiento más grande en el Congreso, pero por este caso Benedetti algunos partidos han dicho que quieren esperar. «Petro ha estado muy tocado y afectado», añadió.

«Él sintió que se había agotado su espacio en la embajada después de que se reanudarán las relaciones diplomáticas entre los dos países, y por eso empezó a reclamar volver a Colombia», dijo también.