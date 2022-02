Bélgica entrega 2.000 metralletas y Alemania 1.000 armas antitanque y 500 misiles Stinger a Ucrania

Bélgica proporcionó 2.000 metralletas y 3.800 toneladas de combustible a Ucrania para ayudar al Gobierno del presidente Volodímir Zelenski a combatir a las tropas rusas que atacan desde la madrugada del jueves pasado.



Así lo ha anunciado el primer ministro belga, Alexander De Croo, en un mensaje compartido en la red social Twitter, en el que detalló que las autoridades ucranianas contactaron con las belgas para solicitar combustible que suministre a su ejército.



«Nuestro país ha aceptado y suministrado 3.800 toneladas de combustible. Bélgica también obtuvo 2.000 metralletas al ejército ucraniano», informó el primer ministro belga, quien además aseguró que el país está llevando a cabo un «análisis más en profundidad» de las solicitudes de Kiev .



El anuncio de De Croo coincidió con el momento en que Zelenski aseguró que las Fuerzas Armadas del país han hecho «descarrilar» el plan de ataque ruso para la capital, Kiev, contra la que Rusia empleó «todo» para asaltarla, como combatientes, saboteadores y tropas aerotransportadas.



Poco antes, el Gobierno neerlandés había anunciado por su parte el envío a Ucrania de 200 misiles tierra-aire de tipo Stinger “lo antes posible”, en respuesta a una petición de Kiev para que Países Bajos suministre artículos militares al país en un refuerzo de su defensa contra las tropas de Rusia.



Estos misiles se suman a otro material prometido por La Haya a Kiev, como 3.000 cascos de combate y 2000 chalecos con placas de blindaje; 30 detectores de metales y dos robots de detección de minas guiados por cable; dos radares de vigilancia y cinco de localización de armas; así como 100 rifles de francotirador con 30.000 piezas de munición.

El Gobierno alemán informó hoy en un comunicado de su decisión de enviar «cuanto antes» a Ucrania mil armas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea «Stinger» pertenecientes a las fuerzas armadas alemanas para apoyar a las tropas ucranianas.

«La agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era. Amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación, es nuestra obligación apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades en la defensa contra el ejército invasor de Vladímir Putin», declara el canciller , Olaf Scholz.

