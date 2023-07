Luego de ser aplazada en la noche del sábado la primera audiencia, a primera hora de este domingo 30 de julio, el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá dio inicio a las acciones judiciales en contra de Nicolás Petro Burgos y su exesposa, Day Vásquez, en la investigación que se le sigue a ambos por su presunta participación en casos de lavado de dinero y corrupción.

Las diligencias comenzaron a las 9:30 a. m. (hora local) y se cerraron para el público sobre las 10 de la mañana, luego de superar algunos inconvenientes durante el trámite para iniciar las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su expareja.

El juez de garantías le dio a cada una de las partes la oportunidad de presentarse, pero fue Day Vázquez la que advirtió cómo la Fiscalía le ha garantizado el debido proceso, destaca una nota del portal Semana.



Ante ese despacho, los dos fiscales a cargo del caso -Mario Burgos y Luis Fernando Merchán- expondrán por qué consideran que Nicolás Petro y Day Vásquez, como expareja, habrían recibido 600 millones de pesos que, en principio, irían dirigidos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, papá de Nicolás.



El antecedente para esta audiencia es que ambas personas fueron capturadas en Barranquilla a las 6 de la mañana del sábado, por lo que si no legalizan sus capturas a las 6:00 de la tarde de este domingo, quedarían libres por vencimiento de términos, pues pasarían las 36 horas que hay para dicho procedimiento.



Para la frustrada audiencia del sábado, Petro y Vásquez fueron trasladados al búnker de la Fiscalía en Bogotá, y cuando todo estaba listo para empezar con la legalización, el abogado de la detenida dijo que no podía asistir porque tenía un vuelo, a lo que la juez le reclamó a la Fiscalía por qué no tuvo en cuenta ese factores antes de haber radicado la audiencia. El fiscal Mario Burgos le respondió diciendo que ellos citaron a tiempo al abogado.

Finalmente, tal como anticipó el juez, la audiencia de allanamientos fue cerrada y solamente las partes involucradas podrán seguir en ella.







