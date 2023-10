Alcalde de Nueva York dice en México que llegada de migrantes ha "desbordado" a la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, reveló este jueves en México que en los últimos doce meses llegaron 117.000 migrantes a la metrópoli estadounidense, lo que ha ocasionado una severa crisis “desbordando a la ciudad”, ya que las condiciones de vida para los extranjeros no son las adecuadas.

En conferencia de prensa realizada este día en el estado mexicano de Puebla, centro del país, pidió a los migrantes “no dejarse engañar cuando les dicen que llegando a Nueva York encontrarán trabajo”, debido a que están rebasados por la ola de migrantes que llegan no solo de México y de otras partes del mundo.

“En el último año a Nueva York llegaron al rededor de 117.000 migrantes, esto hace que la situación sea muy difícil”, dijo Adams.

Adams dice que en Nueva York no hay trabajo

México es la primera etapa en la visita de Adams a la región donde también visitará Ecuador, Colombia y Panamá para reunirse con líderes de esos países y conocer más sobre las situaciones que han causado el flujo de miles de inmigrantes que han llegado a la ciudad estadounidense en el último año.

“No se dejen engañar, no piensen que llegando a Nueva York van a trabajar y que van a estar totalmente tranquilos, las condiciones de vida no son las más deseables, porque estamos totalmente rebasados por la ola de migrantes no solo de México, sino de todo el continente y otros países, por eso estamos haciendo que la gente se quede en sus lugares de origen”, expuso.

El funcionario negó que exista una propuesta para suspender el ingreso de migrantes a la ciudad, dijo desconocer quién o quiénes pudieron hacer pública esa información y señaló que Nueva York “es una ciudad que da bienvenida a los migrantes”.

Sin embargo, dijo, solo buscamos que ya no lleguen más migrantes “porque estamos desbordados”.

“No hay ninguna noticia para evitar el paso de migrantes, no sé de donde pudo haber venido esa declaración. Lo que sí puedo decirles es que Nueva York es una ciudad que le da la bienvenida a la migración, Nueva York se construyó gracias a los migrantes y ahora solo estamos pensando en que no lleguen más migrantes porque estamos desbordados y las condiciones no son las más adecuadas para que llegué más gente”, dijo.

Ni niños, mujeres ni adultos mayores

Explicó que las condiciones “no son buenas” para niños, mujeres y personas de la tercera edad “por eso les pedimos que no traten de llegar” a Nueva York.

El alcalde refirió que su visita a México se debe a la búsqueda de relaciones económicas y para realizar una agenda conjunta con varias ciudades y aseguró que fue provechosa su estancia.

Destacó que la relación de la ciudad de Nueva York no es solo con la ciudad de Puebla, sino con todo México, ya que cuenta con el apoyo del cónsul general, Jorge Islas.

Del estado de Puebla proceden muchos de los migrantes mexicanos que viven en la Gran Manzana.

En Quito, la capital de Ecuador, Adams visitará organizaciones que ayudan a lidiar con la crisis de solicitantes de asilo y se reunirá con líderes para discutir la crisis en Nueva York.

Más de 100.000 inmigrantes han llegado a Nueva York en el último año y al menos 60.000 están en albergues provistos por la ciudad, que también les brinda alimentos y otro tipo de ayuda, lo que según el alcalde ha minado las finanzas y la llevará a un déficit en 2025 de 12.000 millones de dólares.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...