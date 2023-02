4 claves para entender la «sorpresiva» liberación y envío a EE.UU. de 222 opositores nicaragüenses

La medida tomada por las autoridades de Nicaragua fue hecha pública por sorpresa y no estuvo antecedida por anuncios previos que permitieran anticipar las intenciones detrás de esta decisión.

Hablando en cadena nacional este jueves, el presidente Daniel Ortega aseguró que no hubo ninguna «negociación» con EE.UU. para la liberación de los presos.

«Cuando llegaron a preguntar ¿qué intereses teníamos nosotros? Ninguno. Que se los lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la ciudadanía del país, la dignidad de la patria no se negocia», dijo Ortega.