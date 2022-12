Ventas de ingredientes para hallacas disminuyen en Caracas a pocos días de Navidad

En los mercados de Catia, Quinta Crespo y Guaicaipuro no hay grandes multitudes, las personas no caminan a empujones y los niños corretean sin tropezar a nadie. Es 21 de diciembre en Caracas, popularmente conocido como día del Espíritu de la Navidad.

Los comerciantes suspiran decepcionados ante el panorama, diferente a años anteriores: afirman que las ventas de comida, en especial de ingredientes para las tradicionales hallacas, han sido menores a las de 2021.

«Las ventas han disminuido muchísimo. Cayeron más del 50 %. Esto ha sido patético, no tengo otra palabra. Hoy es que se ha visto movimiento. Lo que tengo aquí son 400 kilos de hojas para hallacas y no los he podido vender y yo vendía hasta 2 mil kilos antes. En el diciembre de la pandemia me fue incluso mejor», comentó Leudis Bernal, vendedora en Catia, municipio Libertador.

Dueños y encargados de negocios indicaron a Efecto Cocuyo este miércoles que las personas se llevan pasas, aceitunas y alcaparras por gramos y no por kilos, como ocurría en el pasado.

«La mayoría lleva un cuarto, un medio. Unos que otros si se llevan su kilo. Me pagan por punto más que todo. Para mí, el incremento del dólar es lo que está afectando», apuntó Jonathan Guillén.

Para este 21 de diciembre, la divisa estadounidense cerró en 17,99 bolívares en el mercado paralelo y en 16,17 de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los caraqueños se quejan de los incrementos de los precios de vegetales, que superan hasta el 40 % respecto a los costos de la primera quincena del mes.

Usuarios en redes sociales también comentan que preparar la hallaca, comida típica durante la época decembrina, se ha vuelto cada vez más complicado conforme pasan los años debido a la inflación y la devaluación de la moneda nacional.

La comida aumentó de precio en una semana

En el mercado Guaicaipuro, ubicado en el municipio Libertador, el precio del kilo de pollo se mantuvo en 59 bolívares. Así mismo, el kilo de carne de res se ubica en 111,5 bolívares y el kilo de carne de cerdo está en 131,9 bolívares.

Los vegetales como el pimentón pasaron de 45 bolívares a 110 bolívares por kilo en solo seis días.

En el caso del ají dulce, otro ingrediente utilizado en la preparación de la hallaca, el kilo subió de 45 a 48 bolívares. El kilo de cebolla ahora se encuentra en 45 bolívares y el kilo de ajo desgranado en 125 bolívares. El paquete de 50 hojas de plátano oscila entre los cuatro y cinco dólares.

«Están aumentando demasiado los precios. Yo compré con antelación todo. En mi casa antes hacíamos hallacas poquitos días antes del 24. Pero ahora es antes, porque sino todo sube. Este año nos salieron 50 hallacas y el pasado más de 70. Es que cada vez alcanza menos», comentó Gladys Durán, ama de casa.

Actualmente, sueldo mínimo en Venezuela es de 130 bolívares u ocho dólares al cambio. Mientras tanto, en el sector privado el salario asciende a los 120 dólares, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

«Con la inflación y la economía que tenemos, no es raro que las ventas hayan bajado más de la mitad. Todo está caro. Yo estoy endeudada, tengo una deuda de 25 mil dólares en pura mercancía que no he terminado de vender», expresó Johana Labrador, comerciante.

Cuánto cuestan los ingredientes de la hallaca

En el mercado de Catia, al oeste caraqueño, las personas se concentran en comprar alimentos cotidianos más que aceitunas, alcaparras y pasas, que se encuentran en promedio a cinco dólares por kilo y pueden llegar hasta los siete dólares, en el caso de las aceitunas rellenas.

«Yo las compré más baratas en noviembre. Ahorita estoy llevándome comida normal, para tener en enero que siempre es un mes larguísimo. En mi casa sí hicimos hallacas y esta vez nos salieron 150, pero es que las hicimos entre diez personas. Cada quién puso 15 dólares y un poquito más», explicó Rosa Benítez, compradora.

Las hojas de plátano se venden entre 7 y 12 bolívares por kilo en Catia. La carne de cerdo puede hallarse desde los 80,5 bolívares y los combos de carne a partir de los 20 dólares. El kilo de ají dulce cuesta alrededor de un dólar, al igual que un rollo de hilo para amarrar.

En el lugar reciben un porcentaje mayor de pagos por débito que en divisas, aunque los comerciantes prefieren la segunda opción. La tasa que se maneja varía entre 16 bolívares (la del BCV) y 17 bolívares.

Pagos en bolívares

Al terminar el mediodía del 21 de diciembre pocas personas caminan en los pasillos del Mercado Municipal de Quinta Crespo, cerca de la avenida Baralt. En el sitio huele a una mezcla de vegetales, carne cruda y desinfectante. Los comerciantes indican que las ventas han bajado poco menos de la mitad, respecto al 2021.

«Este año se ha vendido menos y se está pagando más en dólares que en bolívares. Yo diría que se vende un 50 % menos», expresó Antonio Fernández, vendedor.

En Quinta Crespo el precio de la carne de res se ubica siete dólares o 113,19 bolívares al cambio. La harina Pan puede encontrarse entre 1,50 y dos dólares. El kilo de onoto se sitúa entre 90 y 100 bolívares al igual que el kilo de pimentón.

Algunos comerciantes se resisten a bajar precios, pero comentan que entre 24 y 31 de diciembre se verán obligados a hacer algunas ofertas por las pocas compras que se registran.

«El problema es vender después del 24, porque ya para esa fecha la mayoría de la gente ya hizo sus hallacas. Esperamos que estos días sean buenos. Si el dólar se dispara más, no sé qué vamos a hacer», puntualizó Oriana Álvarez.