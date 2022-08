Simple TV lanza el nuevo paquete premium de Universal Plus

Con una oferta de entretenimiento concentrada en películas hollywoodenses, series de comedia, programas de investigación criminal y shows de realities, Universal Plus ahora está disponible en Venezuela a través de los paquetes premium ofrecidos para los clientes de Simple TV.

A mediados de agosto, un grupo de usuarios ya habían notado la introducción de los canales como Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Comedy, Universal Crime y Universal Reality en la parrilla de Simple TV, pero fue una semana después cuando finalmente se concretó el anuncio y se empezó con la comercialización del servicio.

“Más barato que ir al cine” es el mensaje que utiliza la compañía de televisión satelital para promocionar esta nueva oferta televisiva en su página web y en su canal de información. El servicio está disponible como un adicional para los clientes con cualquier paquete de programación (Básico, Byte, Mega HD, Giga HD o Tera HD).

Este nuevo paquete premium de Universal Plus tiene un costo de 5 dólares más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, que tiene una mensualidad total de 5,80 dólares o 45,37 bolívares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este martes 30 de agosto.

Se trata del mismo costo mensual del paquete premium de HBO que Simple TV lanzó en mayo del año pasado y que también ofrece una oferta de programas originales como la recién estrenada “House of Dragons”, que narra la vida de la familia Targaryen de la multipremiada serie de “Game of Thrones”.

¿Cuál es la oferta de entretenimiento?

Universal Plus es un servicio que se comercializa mediante los servicios de televisión por cable y satelital en buena parte del mundo. Su oferta pasa por incluir el paquete de canales en las parrillas, pero también ofrecer la posibilidad de que los clientes vean sus contenidos por Internet bajo la modalidad de “On Demand”, como ocurre con los servicios de streaming Netflix, Disney Plus o Discovery Plus.

Su lanzamiento oficial se hizo en diciembre del año pasado a través de Sky tanto para México como en Centroamérica, mientras que en el resto de América Latina llegó de la mano de Directv. Por ejemplo, en los países de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay tuvo un período promocional abierto para todos los clientes durante las navidades 2021.

Este nuevo paquete premium posee un total de 14 canales que se transmiten tanto en definición estándar, como en alta definición. Al igual que es posible ver todas las películas y los programas con la opción de español doblado o con el tradicional modelo de idioma original y subtítulos en español. Aunque su gran diferencial sigue siendo que son canales libres de comerciales, como también ocurre con HBO.

Esta es la oferta de entretenimiento del paquete | Foto: Universal Plus

Universal Plus promete la transmisión de “los mayores éxitos de taquilla de Hollywood” y también de un grupo de series en géneros que se mueven desde la comedia hasta el drama.

Entre sus series icónicas se incluyen, por ejemplo, The Office y The Unicorn. Mientras que en el segmento de los realitys shows están las franquicias de Botched, Guerra de Covers, Below Deck y Project Runway, en donde un venezolano migrante llegó a presentar su colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

Foto principal: Universal Plus