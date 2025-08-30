Caminando entre cientos de tarantines por Sabana Grande, en Caracas, Laura Reina recorre tiendas con una libreta en la mano en la que anota precios de lápices, cuadernos, pantalones, zapatos y franelas escolares.

«He estado ahorrando quincena a quincena desde que terminaron las clases en junio. Con el dólar subiendo como loco, si espero a septiembre, me va a salir el doble», dice mientras compara un combo de útiles básicos que cuesta 20 dólares en un puesto callejero en el famoso bulevar capitalino.

Laura es madre de un niño de primaria. Como miles de venezolanos, está en una carrera contrarreloj para preparar el regreso a clases, programado para el próximo 15 de septiembre, según el llamado que fijó el Ministerio de Educación.

La situación de la compra de útiles y uniformes escolares en Venezuela este regreso a clases 2025 dibuja sobre el horizonte un panorama agravado por la volatilidad del dólar. Según reportes y testimonios de padres en redes sociales, el gasto promedio por niño oscila entre 80 y 200 dólares solo en lo básico, sin contar libros de texto o guías especializadas, que pueden sumar otros 50 dólares en colegios privados.

Los bolsos, maletines y loncheras cierran la cuenta con 15 a 50 dólares adicionales, lo que depende de la calidad y de los dibujos o adornos que estos tengan y seduzcan los gustos de los niños.

Estrategias de supervivencia

Sin embargo, no todos pueden esperar. Para aquellos con ingresos inestables, el endeudamiento se ha convertido en una opción inevitable.

Aquí entra en sistemas de compras por cuotas como Cashea, la plataforma de «compra ahora, paga después» que ha conquistado el mercado venezolano desde su llegada hace unos años.

En tiendas de ropa o librerías afiliadas a esta aplicación, plazos de hasta 12 coutas. «Es una salvación, pero también una trampa: si no pagas a tiempo, terminas pagando más de lo que gastaste», relata un padre de familia.

Ferias populares como opción

Con la llegada del período académico 2025-2026, las ferias escolares en Caracas, en su mayoría autorizadas o promovidas por organismos dependientes del gobierno, son una opción económica para adquirir útiles escolares.

Ya se han habilitado puntos como la plaza El Venezolano, la Galería de Arte Nacional (GAN), Sabana Grande y Chacaíto, donde ofrecen materiales educativos a precios accesibles, con pagos en bolívares, dólares o pago móvil, basados en la tasa del Banco Central de Venezuela.

Aquí algunos precios:

Plaza El Venezolano : Feria del Movimiento de Mujeres (martes a sábado, 8:00 am-4:30 pm). Ejemplo: 6 libretas por $5, lápices desde $1, colores desde $2, sacapuntas 2 por $1, resma de papel $6.

: Feria del Movimiento de Mujeres (martes a sábado, 8:00 am-4:30 pm). Ejemplo: 6 libretas por $5, lápices desde $1, colores desde $2, sacapuntas 2 por $1, resma de papel $6. GAN : Feria de emprendedores (diario, 11:00 am-8:00 pm). Ejemplo: libretas $1 o 6 por $5, lápices/colores desde $3, juegos de geometría $3, resma de papel $6,5.

: Feria de emprendedores (diario, 11:00 am-8:00 pm). Ejemplo: libretas $1 o 6 por $5, lápices/colores desde $3, juegos de geometría $3, resma de papel $6,5. Sabana Grande : Miniferias (martes a domingo, 9:00 am-6:00 pm). Combos de $5 y $10 con cuadernos, lápices, colores, etc. Por unidad: libretas $1, colores desde $2, resma $7.

: Miniferias (martes a domingo, 9:00 am-6:00 pm). Combos de $5 y $10 con cuadernos, lápices, colores, etc. Por unidad: libretas $1, colores desde $2, resma $7. Chacaíto: Feria en plaza Luis Brión (diario, 8:00 am-8:00 pm). Libretas desde $1, lápices desde $3,5, colores desde $2,6, resma desde $5,5. Ofrecen morrales personalizados y libros.

Los precios son en divisas, pero se aceptan pagos en bolívares según la tasa oficial.