Comerciantes alertan sobre una mayor circulación de medicamentos y licores falsificados

Protectores gástricos que no dan alivio, anestésicos que no funcionan, complejos vitamínicos que no tienen ninguna vitamina y un conjunto de licores que no cumplen con los registros sanitarios forman parte de los productos falsificados y contrabandeados que ahora tienen una mayor circulación en el país, de acuerdo con la denuncia presentada por los comerciantes.

La Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), la Cámara de la Industria de Especies Alcohólicas (Civea) y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) levantaron una alerta conjunta para que se amplíen los controles sanitarios a los productos que ingresan a Venezuela por vía de las importaciones.

“Hay muchos productos que no se les verifica ni la calidad, ni la procedencia, por cualquiera de las vías que ingresan al país” aseguró Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, en una rueda de prensa, tras un encuentro con los representantes de las industrias farmacéuticas, licorera, tabaquera y de alimentos.

Polesel señaló, además, que los industriales adelantaron algunas investigaciones privadas y pudieron determinar que la circulación de productos falsificados y contrabandeados “va en escalada”, al punto de que la situación está “en uno de los peores momentos”. Este gremio maneja una estimación de que hasta 30% de los productos que se venden en el país en la actualidad entran por vía del contrabando.

Por eso, los comerciantes y los industriales pidieron la reactivación la “Comisión Presidencial de la Lucha contra el Fraude Aduanero”, que se creó en el año 2001 durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, para que se frene la entrada de estos productos y se atiendan las denuncias respectivas.

Los productos encontrados

Antes de que la pandemia del COVID-19 comenzara en Venezuela, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) incautó un lote de 8.300 medicamentos falsificados durante febrero de 2020. Allí se encontraron imitaciones de complejos vitamínicos y hormonas de crecimiento adulteradas.

Ahora los farmacéuticos venezolanos descubrieron más medicamentos que son falsos, ineficaces y que no están aptos para el consumo humano. “Hemos detectado casos de analgésicos y de protectores gástricos falsificados. Esto va en detrimento de la producción nacional” denunció Tito López, presidente de Cifar, durante el evento.

Mientras que los licoreros hicieron énfasis en su mensaje a los consumidores, para que no se dejen engañar por los precios bajos y sean más detallistas con las etiquetas a la hora de adquirir sus productos.

“Hemos hecho un llamado especial al consumidor, para que cuide bien el producto que compra e identifique si son imitaciones. Es muy delicado consumir un producto como éste, porque la consecuencia es la vida. Un producto de licor sin esa cinta que lleva arriba de la botella, no ha pasado por los mecanismos de control de sanidad y puede tener un químico mal destilado que genere consecuencias graves a la salud” recordó Roque Zapata, presidente de Civea, en la rueda de prensa.

¿Cómo identificarlos?

Los medicamentos y licores falsificados y contrabandeados no son los únicos productos detectados hasta ahora. Los alimentos son otro rubro importante donde los comerciantes encontraron productos sospechosos.

La presidenta de Consecomercio puso como ejemplo de los productos contrabandeados aquellos cuyos empaques vienen con descripciones e indicaciones que vienen en otros idiomas como el turco o el portugués. Polesel recordó que la legislación venezolana obliga a traducir todas las características nutricionales de los productos alimenticios al español antes de que se pongan a la venta.

La líder de los comerciantes también mencionó que los consumidores tienen que estar atentos a los nombres y los empaques, porque en muchos de los casos se simulan marcas bien conocidas y respetadas en el mercado venezolano.

La lista de productos contrabandeados incluye, además, a los repuestos para los vehículos y las motos, los lubricantes y los cigarrillos.

